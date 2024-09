Giá cà phê hôm nay 5/9: Quay đầu tăng

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 5/9 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 ở mức 4.710 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua.

Với hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2025, giá cà phê Robusta là 4.513 USD/tấn, tăng 24 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York giao hàng tháng 12/2024 là 242 cent/lb, giảm 2 cent/lb. Giá cà phê kỳ hạn giao tháng 3/2025 là 241US cent/lb, 1 US cent/lb so với đầu giờ sáng hôm qua.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay dao động ở mức 117.200 - 118.300/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 118.100 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 117.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay ghi nhận giao dịch ở mức 118.000 đồng/kg, cũng tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 118.300 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với một ngày trước.

Theo tổ chức cà phê quốc tế (ICO), trong tháng 7, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 11,29 triệu bao, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 10 tháng đầu niên vụ 2023/2024 (tháng 10/2023 - 7/2024), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt tổng cộng 115,01 triệu bao; tăng 10,5% so với 104,05 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ 2022/2023.

Tuần trước, giá cà phê Arabica tăng vọt lên mức cao nhất trong 13 năm qua, trong khi đó, giá cà phê Robusta cũng lên mức cao kỷ lục, trên 5.000 USD/tấn bởi sự lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil.

Theo trung tâm giám sát thiên tai Cemaden, Brazil đã phải đối mặt với thời tiết khô hạn nặng nề nhất kể từ năm 1981. Thời điểm hiện tại, những cơn mưa rải rác đã xuất hiện trên khắp các vùng sản xuất cà phê chính của Brazil trong tuần qua, báo hiệu sự khởi đầu của mùa xuân ở đây, điều này sẽ được theo dõi chặt chẽ trong những tuần tới.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường Statista, ngành cà phê với doanh thu toàn cầu là 461,20 tỷ USD chỉ tính riêng trong năm nay, cũng tương tự như các mặt hàng có giá trị cao khác, bao gồm đường, ca cao và bơ, biến đổi khí hậu đang đe dọa sản lượng cà phê.