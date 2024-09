Giá cà phê hôm nay 4/9: Đồng loạt giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 4/9 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 4.197 – 4.700 USD/tấn, giảm 248 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Với kỳ hạn giao tháng 11, giá cà phê Robusta ở mức 4.700 USD/tấn, giảm 248 USD/tấn.

Với hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2025, giá cà phê Robusta là 4.489 USD/tấn, giảm 240 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York giao hàng tháng 12/2024 là 244.05 cent/lb, giảm 3,55 cent/lb. Giá cà phê kỳ hạn giao tháng 3/2025 là 242.1US cent/lb, giảm 3,1 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Ảnh minh họa: Refinx.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay dao động ở mức 121.000 - 122.100/kg, giảm khoảng 4.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại Đắk Lắk là 117.900 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; giá cà phê thu mua tại Đắk Nông là 118.100 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; giá cà phê thu mua tại Lâm Đồng là 117.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; giá cà phê thu mua tại Gia Lai là 117.800 đồng/kg, giảm 4.100 đồng/kg.

Giá cà phê gần đây giảm nhẹ sau khi liên tục tăng trong tháng 8 và đạt đỉnh lịch sử. Sự giảm giá này được xem là do các nhà đầu tư chốt lời, dẫn đến việc bán ra và làm hạ nhiệt thị trường.

Mặc dù vậy, nguồn cung cà phê vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu và việc EU sẽ áp dụng quy định chống phá rừng EUDR từ đầu năm sau khiến cho nhu cầu nhập khẩu cà phê hiện tăng cao. Điều này báo hiệu rằng giá cà phê có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Việt Nam tuân thủ nghiêm ngặt EUDR, có cơ hội lớn để mở rộng thị trường cà phê, đặc biệt là tại EU. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ cà phê ở các nước châu Á cũng đang có xu hướng tăng mạnh, mở ra hướng đi mới cho ngành cà phê Việt Nam.

Tin tức về tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil có thể đã khiến cây cối bị sốc, kèm theo hiện tượng cà phê ra hoa sớm làm thị trường lo lắng sản lượng vụ thu tới của nước này. Đây có thể là yếu tố kéo thị trường tăng trở lại.