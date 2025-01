Giá cà phê hôm nay 19/1: Tặng mạnh ở cả trong nước và thế giới

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 19/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 5.006 USD/tấn, tăng 17 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 4.962 USD/tấn, tăng 84 USD/tấn so với 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 328 cent/lb, tăng 1 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 5/2025 ở mức 324 cent/lb, tăng 1 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê đồng loạt tăng. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng, giao dịch ở mức 118.300 - 199.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 119.300 đồng/kg, tăng 2.300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 118.300 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 119.300 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg so mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông ghi nhận tăng 2.200 đồng/kg, giao dịch ở mức 119.500 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang dần cải thiện nhờ nguồn cung tăng khi các hoạt động thu hoạch sắp hoàn tất. Tuy nhiên, giá cà phê trong quý đầu tiên của năm 2025 khó có khả năng tăng cao hơn do nguồn cung từ Việt Nam tăng, theo phân tích của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Trong khi đó, các nhà giao dịch cho biết, lượng cà phê xuất khẩu từ Brazil, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ chậm lại trong năm nay, do đây là năm giảm sản lượng theo chu kỳ hai năm một lần của quốc gia này. Thời tiết khô hạn năm ngoái cũng có thể làm giảm quy mô vụ mùa 2025-2026.

Với sự sụt giảm đáng kể trong lượng tồn kho cà phê của Brazil trong hai mùa vừa qua, kết hợp với năm sản lượng giảm theo chu kỳ và những lo ngại liên tục về thời tiết bất lợi, nguồn cung cà phê từ Brazil dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt đến hết năm 2025.

Theo dự báo của USDA, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2024-2025 ước đạt 174,9 triệu bao loại 60kg, tăng 6,9 triệu bao so với niên vụ 2023-2024, chủ yếu do sản lượng phục hồi tại Việt Nam và Indonesia. Đồng thời tiêu thụ toàn cầu dự kiến sẽ tăng 5,1 triệu bao với mức tăng lớn nhất tại Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Trung Quốc.

Lượng tồn kho cà phê cuối kỳ trong niên vụ 2024-2025 sẽ giảm 1,5 triệu bao (6,6%), xuống mức thấp nhất trong 24 năm, còn 20,9 triệu bao, so với 22,3 triệu bao trong niên vụ 2023-2024.

Tại Việt Nam thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến các vùng thu hoạch cà phê trọng điểm, gây nên mối lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2023 – 2024 ước đạt khoảng 1,5 - 1,6 triệu tấn, giảm 6% so với niên vụ trước đó. Niên vụ 2024 - 2025 (hiện đang trong giai đoạn thu hoạch) cũng được dự báo tiếp tục giảm.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) dự báo sản lượng niên vụ hiện tại giảm khoảng 5%.Năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng hơn 1,34 triệu tấn cà phê các loại, giảm mạnh 17,1% so với năm 2023 và là mức thấp nhất trong 9 năm qua. Tuy nhiên, do giá tăng cao nên giá trị kim ngạch thu về đạt kỷ lục mới 5,6 tỷ USD, vượt 32,5% so với kỷ lục cũ là 4,24 tỷ USD của năm 2023.