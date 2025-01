Giá cà phê hôm nay 18/1: Trong nước tăng, thế giới giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 18/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 4.889 USD/tấn, giảm 23 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 4.846 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 327 cent/lb, giảm 3 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 5/2025 ở mức 323 cent/lb, giảm 3 cent/lb so với hôm qua.

Ảnh minh họa: Vov.vn.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt tăng. Tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 117.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 116.500 đồng/kg, tăng 900 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 116.800 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 117.300 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, tính chung cả năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,32 triệu tấn, trị giá 5,48 tỷ USD, giảm 18,8% về lượng, nhưng tăng 29,1% về trị giá so với năm 2023. Dự báo năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khi nguồn cung tăng và nhu cầu tiêu dùng của các nước trên thế giới cũng gia tăng.

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu dự kiến phục hồi trong niên vụ 2024-2025, chủ yếu nhờ sản lượng tăng lên ở Việt Nam và Indonesia. Trong khi đó, với mức tiêu thụ đang tăng, lượng cà phê tồn kho toàn cầu vào cuối năm 2024 sẽ giảm hơn nữa, xuống còn 20,9 triệu bao. Xuất khẩu cà phê trên toàn cầu năm 2025 chỉ tăng ở mức khiêm tốn khi xuất khẩu tăng lên từ Việt Nam và Indonesia bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu dự kiến của Brazil.

Cụ thể, xuất khẩu cà phê của Việt Nam dự kiến tăng 1,8 triệu bao trong năm 2025, lên 24,4 triệu bao nhờ nguồn cung cải thiện. Trong khi đó, tiêu thụ cà phê toàn cầu trong năm 2025 dự kiến sẽ tăng thêm 5,1 triệu bao, đạt mức 168,1 triệu bao. Phần lớn mức tăng chủ yếu từ Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Trung Quốc.