Giá cà phê hôm nay 15/1: Trong nước lao dốc

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 15/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 4.863 USD/tấn, giảm 39 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 4.796 USD/tấn, giảm 30 USD/tấn so với 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 lên 321 cent/lb, giảm 4 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giao tháng 5/2025 lên 318 cent/lb, giảm 3 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt giảm mạnh ở tất cả các địa phương, giao dịch trong khoảng 114.700 - 115.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 115.200 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 114.700 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 115.200 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg so mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông ghi nhận giảm 2.700 đồng/kg, giao dịch ở mức 115.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), hơn 70% diện tích đã thu hoạch xong và sẽ đạt khoảng 90% diện tích trước Tết Nguyên đán. So với thông thường thì năm nay, vụ thu hoạch muộn hơn khá nhiều.

Có nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng này thời tiết bất thường khiến mùa mưa kết thúc muộn, mưa trái mùa thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là cơn bão số 10 trên Biển Đông vào cuối tháng 12/2024 gây mưa diện rộng ở Tây Nguyên. Tiếp đó là người dân Tây Nguyên tái canh một số giống mới, những giống này cũng chín muộn hơn.

Về sản lượng, các dự báo ban đầu ước tính mức sụt giảm 10 - 15%, nhưng đến thời điểm này có thể lạc quan rằng sản lượng chỉ sụt giảm nhẹ khoảng 5% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Các chuyên gia trong nước dự báo, sản lượng cà phê của Việt Nam vài năm tới sẽ tăng nhiều. Trong 2 năm gần đây, cà phê được giá nên người nông dân tập trung đầu tư chăm sóc vườn, năng suất tăng lên rõ. Hơn nữa, Đề án tái canh cây cà phê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới (giai đoạn 2014-2022) đã có hiệu quả tích cực cả về năng suất và sản lượng.

Chưa kể, tại nhiều tỉnh Tây Nguyên, diện tích trồng mới liên tục tăng nhưng chưa thống kê được cụ thể, rất khó để dự báo tổng sản lượng.