Giá cà phê hôm nay 13/1: Thị trường ổn định

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 13/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 4.966 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 4.879 USD/tấn, không thay đổi so với 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 lên 323,85 cent/lb, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước. Giao tháng 5/2025 lên 319,8 cent/lb, không có thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay không có biến động. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay không ghi nhận biến động, giao dịch trong khoảng 118.300 - 119.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 119.000 đồng/kg, không có thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 118.300 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 118.800 đồng/kg, bằng mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông cũng không ghi nhận sự biến động, giao dịch ở mức 119.000 đồng/kg.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá hai mặt hàng cà phê cùng giảm về mức thấp nhất trong vòng một tuần qua là do đồng USD mạnh lên và trước thông tin về nguồn cung toàn cầu tăng cao.

Kết thúc giao dịch hôm qua, chỉ số Dollar Index (DXY) đã tăng 0,5%, vượt 109 điểm sau hai phiên tăng liên tiếp. Sức mạnh đồng USD tăng lên đã gây sức ép lên giá hàng hóa thế giới, trong đó có mặt hàng cà phê.

Theo báo cáo mới nhất của Embrapa Coffee, tổng sản lượng cà phê toàn cầu đạt 178 triệu bao trong giai đoạn từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024, tăng 5,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê Arabica đạt 102,2 triệu bao, chiếm hơn 57% tổng sản lượng; cà phê Robusta đạt 75,8 triệu bao, tương đương gần 43%.

Năm 2024, riêng Colombia - quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn thứ hai trên thế giới, sản lượng cà phê ước tính tăng năm thứ hai liên tiếp do tình hình thời tiết thuận lợi tại các khu vực trồng cà phê trọng điểm.

Cụ thể, theo số liệu mới nhất từ Liên đoàn Cà phê Colombia (FNC), tổng sản lượng cà phê của nước này đạt 13,9 triệu bao loại 60kg, tăng mạnh 23% so với năm 2023 và vượt 300.000 bao so với dự báo trước đó. Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê của Colombia cũng tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 12,3 triệu bao loại 60kg trong năm 2024, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 12/2024, sản lượng cà phê của Colombia đạt 1,79 triệu bao, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước và xuất khẩu đạt 1,28 triệu bao, tăng 20% so với tháng 12/2023.