Giá cà phê hôm nay 14/1: Xu hướng giảm giá bao trùm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 14/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 4.902 USD/tấn, giảm 64 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 4.826 USD/tấn, giảm 53 USD/tấn so với 1 ngày trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 lên 325 cent/lb, tăng 2 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giao tháng 5/2025 lên 321 cent/lb, tăng 2 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê có xu hướng giảm. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt giảm ở tất cả các địa phương, giao dịch trong khoảng 117.700 - 118.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 118.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ở mức 117.700 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 118.000 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg mức giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông ghi nhận giảm 800 đồng/kg, giao dịch ở mức 118.200 đồng/kg.

Theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), Việt Nam đã xuất khẩu trên 125.900 tấn cà phê trong tháng 12 năm 2024, giảm 39,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung cả năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 1,34 triệu tấn cà phê, giảm 17,2% so với năm 2023.

Ngoài ra, tại Brazil, dữ liệu từ Chính phủ nước này công bố cũng cho thấy nước này đã xuất khẩu 200.000 tấn cà phê trong tháng 12, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm 2023. Hơn thế, các chuyên gia trong ngành đã cảnh báo rằng xuất khẩu cà phê tại Brazil đang gặp gián đoạn do hoạt động logistics gặp nhiều khó khăn tại các cảng xuất khẩu.

Cụ thể, theo khảo sát của Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) với 27 công ty liên kết, chiếm 75% tổng lượng hàng xuất khẩu, sự chậm trễ liên tục và thay đổi về quy mô tàu xuất khẩu, kết hợp với tình trạng luân chuyển hàng hóa thường xuyên, đã khiến 1,615 triệu bao 60 kg cà phê bị giữ lại cảng và chưa được xuất khẩu vào tháng 11/2024.

Ở diễn biến ngược lại, giá ca cao hợp đồng tháng 3/2025 quay đầu giảm hơn 1% sau khi trải qua một phiên biến động tương đối giằng co. Giá tiếp tục được hỗ trợ trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm mạnh tại các quốc gia sản xuất lớn. Hơn nữa, dữ liệu cũng chỉ ra lượng dự trữ ca cao trên toàn cầu tiếp tục giảm.