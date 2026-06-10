(VTC News) -

Kết thúc phiên giao dịch 9/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,2% (40 USD/tấn) so với phiên trước đó, ở mức 3.293 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 0,92% (30 USD/tấn), đạt 3.230 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm phiên thứ 7 liên tiếp kể từ đầu tuần trước, với mức giảm 0,61% (1,5 US cent/lb), xuống 244,4 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,31% (0,75 US cent/lb), xuống 240,9 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt giảm. (Ảnh: Hayman Coffee)

Theo trang tin Barchart, giá cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng và cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng. Vụ thu hoạch cà phê đang diễn ra ở Brazil, với kỳ vọng đạt sản lượng bội thu, tiếp tục gây áp lực lên giá cà phê trên thị trường.

Trong báo cáo hôm thứ Tư tuần trước, Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng cà phê của Brazil niên vụ 2026 - 2027 sẽ đạt mức kỷ lục 71,9 triệu bao, tăng 14% so với niên vụ trước.

Ngoài ra, Rabobank nâng dự báo thặng dư cà phê Arabica toàn cầu niên vụ 2026 - 2027 lên 9,5 triệu bao, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 7 triệu bao.

Tuy nhiên, đà giảm của Arabica phần nào chậm lại trong những phiên giao dịch gần đây do được hỗ trợ bởi khả năng tiến độ thu hoạch tại Brazil sẽ bị chậm lại. Các nhà giao dịch cho biết mưa tại Brazil có thể làm chậm tiến độ thu hoạch trong tuần này, mặc dù quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đang kỳ vọng một vụ mùa có sản lượng gần mức kỷ lục.

Trong một diễn biến khác, lượng tồn kho cà phê Arabica được sàn giao dịch liên lục địa (ICE) chứng nhận đã giảm xuống 412.422 bao tính đến đầu tuần này, mức thấp nhất trong vòng 6 tháng.

Tồn kho cà phê Robusta của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5. Đến ngày 9/6, lượng tồn kho này đã phục hồi nhẹ lên 3.726 lô, cao hơn một chút so với mức đáy trước đó song vẫn là mức thấp trong lịch sử.