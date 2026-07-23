XSMB 23/7 - Kết quả XSMB hôm nay thứ năm 23/7/2026

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 23/7/2026

XS miền Bắc 23/7. KQXSMB ngày 23/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. Kết quả xổ số hôm nay 23/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 23/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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KQXS miền Bắc ngày 22/7/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 21/7/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/7/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 20/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 20/7/2026

KQXSMB ngày 20/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Quay số mở thưởng sẽ do Quảng Ninh (XSQN) tổ chức.

- Thứ Tư: Quay số mở thưởng tại Bắc Ninh (XSBN) quay số.

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN) sẽ thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP) sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Quay số mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình (XSTB) sẽ thực hiện quay số mở thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để đủ điều kiện lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), tờ vé trúng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là vé do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có đầy đủ thông tin và đúng quy định.

- Các số dự thưởng phải khớp với một trong những hạng giải của kỳ quay đã công bố.

- Tờ vé còn nguyên trạng, không rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc bị chỉnh sửa.

- Thực hiện nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị.

- Không có tranh chấp hoặc khiếu nại. Trường hợp phát sinh vấn đề pháp lý, việc chi trả chỉ được tiến hành sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

Nếu muốn theo dõi kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB), người chơi có thể xem trực tiếp chương trình quay số mở thưởng do các công ty xổ số kiến thiết tổ chức, phát sóng từ 18h15 hằng ngày trên các đài truyền hình địa phương.

Bên cạnh đó, dịch vụ tra cứu qua tin nhắn tổng đài cũng là một lựa chọn để cập nhật kết quả nhanh, tuy nhiên người dùng sẽ phải trả phí theo quy định.

Để xem kết quả miễn phí, bạn có thể truy cập vtcnews.vn. Đây là địa chỉ cập nhật KQXSMB nhanh, chính xác và liên tục sau mỗi kỳ quay thưởng.

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