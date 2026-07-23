Trung ương thảo luận về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

(VTC News) -

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông cáo ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, ngày 23/7.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 3. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Buổi sáng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành phiên làm việc tại hội trường, thảo luận về 5 nội dung.

Một là chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hai là Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

Ba là Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

Bốn là Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Năm là Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 3 nội dung.

Gồm: Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ngày 24/7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc Hội nghị.