Giá cà phê hôm nay 6/6/2026: Arabica chạm 'đáy' 18 tháng

(VTC News) -

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục giảm ngày thứ ba với mức giảm 1,02% (36 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống 3.316 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,13% (37 USD/tấn), đạt 3.233 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm phiên thứ 5 liên tiếp, với mức giảm 0,26% (0,65 cent/lb), đạt mức 246,5 cent/lb. Giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 0,12% (0,3 cent/lb), đạt 242,1 cent/lb.

Theo Reuters, hợp đồng tương lai cà phê Arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1,5 năm vào thứ Sáu, khi nguồn cung được dự báo sẽ tăng nhờ vụ mùa có thể đạt kỷ lục tại Brazil trong năm nay.

Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm mạnh. (Ảnh: Reuters)

Ngân hàng Rabobank cho biết, vụ thu hoạch bội thu tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu, sẽ góp phần tạo ra nguồn cung dư thừa toàn cầu đáng kể, đạt 9,5 triệu bao trong niên vụ 2026 - 2027, tăng so với mức dư thừa 1,2 triệu bao trong niên vụ 2025/26.

Tuy nhiên, ngân hàng cho biết, nguồn cung cà phê Arabica do ICE giám sát có thể vẫn khan hiếm trong nhiều tháng trước khi có khả năng tăng lên vào cuối năm, khiến giá cả biến động mạnh. Tính đến ngày 5/6, lượng tồn kho ở mức 419.504 bao, mức thấp nhất trong 5,75 tháng.

Dữ liệu từ Hiệp hội Cà phê Nhật Bản do Học viện Thương mại Cà phê tổng hợp và công bố cho thấy, lượng tồn kho cà phê xanh tại Nhật Bản trong tháng 4 đã giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2,9% so với tháng 3, xuống 2,12 triệu bao 60 kg. Lượng tồn kho cà phê tại Nhật Bản đang ở mức thấp kỷ lục so với mức hơn 3 triệu bao của các năm trước.

Bên cạnh đó, giá cà phê Robusta cũng chịu áp lực giảm do xuất khẩu gia tăng từ Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 928.000 tấn cà phê, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước.