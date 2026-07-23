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Xuất bản ngày 23/07/2026 04:50 PM
Xuất bản ngày 23/07/2026 04:50 PM

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Lương Ý
Lương Ý
(VTC News) -

Hàng chục công nhân, kỹ sư đồng loạt triển khai nhiều mũi khoan sâu tới 100m dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) để khảo sát địa chất chuẩn bị dự án đường trên cao.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 1

Hàng chục công nhân cùng nhiều máy móc chuyên dụng đang triển khai đồng loạt các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam - một trong những công trình giao thông trọng điểm kết nối khu Nam với cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 2

Hoạt động khảo sát được triển khai sau khi UBND TP.HCM chấp thuận giao liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 3

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều mũi khoan được bố trí dọc tuyến Nguyễn Văn Linh, đi qua các địa bàn phường Tân Hưng, Tân Mỹ, Bình Đông và các xã Bình Hưng, Bình Chánh.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 4

Tại mỗi điểm khảo sát có khoảng 5 nhân sự gồm kỹ sư, thợ khoan, kỹ thuật viên lấy mẫu và lực lượng giám sát hiện trường. Các thiết bị chuyên dụng hoạt động liên tục để bảo đảm tiến độ khảo sát địa chất.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 5

Không khí làm việc diễn ra khẩn trương tại các vị trí khảo sát. Các tổ công tác làm việc liên tục từ 7h - 11h và từ 13h - 17h mỗi ngày.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 6

Theo yêu cầu kỹ thuật, mỗi mũi khoan phải đạt độ sâu từ 86 - 100m. Tùy điều kiện địa chất từng khu vực, thời gian thực hiện mỗi mũi khoan kéo dài từ 2 - 3 ngày nhằm xác định chính xác cấu trúc nền đất.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 7

Sau khi được đưa lên mặt đất, các mẫu địa chất được kỹ thuật viên kiểm tra, phân loại và bảo quản trong các ống chứa chuyên dụng trước khi chuyển về phòng thí nghiệm phân tích. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ công tác thiết kế và lựa chọn giải pháp thi công phù hợp cho dự án.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 8

Theo đề xuất nghiên cứu, tuyến đường trên cao sẽ được xây dựng dọc dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu với quy mô 6 làn xe. Dự án có điểm đầu gần khu vực cầu Thủ Thiêm 4, điểm cuối tại Quốc lộ 1, tổng chiều dài gần 18km và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 9

Trên tuyến sẽ xây dựng 7 nút giao khác mức tại các vị trí gồm Vành đai 2 nhánh phía Tây, Vành đai trong, đường Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 10

UBND TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu phải đánh giá đầy đủ sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, đồng thời làm rõ lợi thế của phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 11

Thành phố cũng yêu cầu rà soát sự phù hợp với quy hoạch, khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án giao thông trọng điểm, mạng lưới đường sắt đô thị và đề xuất phương án tổ chức giao thông hiệu quả cho khu vực phía Nam.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 12

Toàn bộ kinh phí nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do liên danh nhà đầu tư tự thu xếp, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hồ sơ phải hoàn thiện trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày văn bản chấp thuận nghiên cứu dự án được ban hành.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 13

Đường Nguyễn Văn Linh được khởi công năm 1996 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đầu tư theo hình thức BT với tổng vốn khoảng 100 triệu USD và hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2007.

Hàng chục mũi khoan đồng loạt 'xuyên lòng đất' trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - 14

Đây là một trong những trục giao thông huyết mạch của TP.HCM, kết nối khu Tây với khu Đông và khu Nam. Tuyến đường hiện có mặt cắt ngang từ 10 - 14 làn xe, tổ chức lưu thông hai chiều với dải phân cách cây xanh ở giữa.

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