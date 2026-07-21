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Xuất bản ngày 21/07/2026 09:01 AM
Xuất bản ngày 21/07/2026 09:01 AM

Gần 2 triệu người chào đón đội tuyển Tây Ban Nha sau chức vô địch World Cup

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Gần 2 triệu người hâm mộ phủ kín các tuyến phố Madrid để chào đón đội tuyển Tây Ban Nha trở về sau chức vô địch World Cup 2026 cùng màn diễu hành mừng công.

Đội tuyển Tây Ban Nha đáp máy bay, được Thủ tướng Pedro Sanchez tiếp đón. (Video: AP)

Chiều ngày 20/7 (giờ địa phương), đội tuyển Tây Ban Nha trở về quê nhà cùng chiếc cúp vô địch World Cup 2026. Toàn đội được Hoàng gia Tây Ban Nha và Thủ tướng Pedro Sanchez tiếp đón trước khi lên xe buýt mui trần diễu hành qua trung tâm Madrid. (Ảnh: AP)

Chiều ngày 20/7 (giờ địa phương), đội tuyển Tây Ban Nha trở về quê nhà cùng chiếc cúp vô địch World Cup 2026. Toàn đội được Hoàng gia Tây Ban Nha và Thủ tướng Pedro Sanchez tiếp đón trước khi lên xe buýt mui trần diễu hành qua trung tâm Madrid. (Ảnh: AP)

2 triệu người trên khắp các tuyến phố ở thủ đô Madrid chào đón đội tuyển. Trên thân xe nổi bật dòng chữ "Stars shine together" (Những ngôi sao cùng tỏa sáng) cùng hình ảnh các tuyển thủ. Đoàn xe đi qua những đại lộ lịch sử của Madrid, xuất phát từ khu vực gần Cung điện Moncloa và kết thúc tại quảng trường Cibeles. (Ảnh: AP)

2 triệu người trên khắp các tuyến phố ở thủ đô Madrid chào đón đội tuyển. Trên thân xe nổi bật dòng chữ “Stars shine together” (Những ngôi sao cùng tỏa sáng) cùng hình ảnh các tuyển thủ. Đoàn xe đi qua những đại lộ lịch sử của Madrid, xuất phát từ khu vực gần Cung điện Moncloa và kết thúc tại quảng trường Cibeles. (Ảnh: AP)

Các cầu thủ mang theo chiếc cúp vàng World Cup, mặc áo in dòng chữ "Somos Campeones 2026" (Chúng ta là nhà vô địch 2026), vừa nhảy múa vừa giao lưu với người hâm mộ dọc tuyến đường diễu hành. Các cầu thủ lần lượt được giới thiệu trước khi bước lên sân khấu. Mỗi người tự chọn bài hát phát khi mình xuất hiện. (Ảnh: AP)

Các cầu thủ mang theo chiếc cúp vàng World Cup, mặc áo in dòng chữ “Somos Campeones 2026” (Chúng ta là nhà vô địch 2026), vừa nhảy múa vừa giao lưu với người hâm mộ dọc tuyến đường diễu hành. Các cầu thủ lần lượt được giới thiệu trước khi bước lên sân khấu. Mỗi người tự chọn bài hát phát khi mình xuất hiện. (Ảnh: AP)

Ngay từ sáng, nhiều nhóm cổ động viên đã có mặt quanh quảng trường Cibeles để giữ chỗ, mang theo ô che nắng khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 35 độ C. (Ảnh: AP)

Ngay từ sáng, nhiều nhóm cổ động viên đã có mặt quanh quảng trường Cibeles để giữ chỗ, mang theo ô che nắng khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 35 độ C. (Ảnh: AP)

"Đó là một trải nghiệm đầy cảm xúc và niềm tự hào khi được đại diện cho một đất nước tuyệt vời với những người hâm mộ cuồng nhiệt và tận tụy. Chúng tôi đang tràn ngập niềm vui", HLV Luis de la Fuente chia sẻ. (Ảnh: AP)

“Đó là một trải nghiệm đầy cảm xúc và niềm tự hào khi được đại diện cho một đất nước tuyệt vời với những người hâm mộ cuồng nhiệt và tận tụy. Chúng tôi đang tràn ngập niềm vui”, HLV Luis de la Fuente chia sẻ. (Ảnh: AP)

Người hâm mộ tụ tập đông đúc chờ đón các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha trong lễ ăn mừng tại quảng trường Cibeles. Theo giới chức địa phương, tổng cộng 1,8 triệu người đã xuống đường chào đón nhà vô địch World Cup tại Madrid. (Ảnh: AP)

Người hâm mộ tụ tập đông đúc chờ đón các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha trong lễ ăn mừng tại quảng trường Cibeles. Theo giới chức địa phương, tổng cộng 1,8 triệu người đã xuống đường chào đón nhà vô địch World Cup tại Madrid. (Ảnh: AP)

Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia cùng Công chúa Leonor và Công nương Sofia chụp ảnh cùng các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha tại Cung điện Zarzuela. (Ảnh: AP)

Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia cùng Công chúa Leonor và Công nương Sofia chụp ảnh cùng các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha tại Cung điện Zarzuela. (Ảnh: AP)

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