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Gần 2 triệu người chào đón đội tuyển Tây Ban Nha sau chức vô địch World Cup Gần 2 triệu người hâm mộ phủ kín các tuyến phố Madrid để chào đón đội tuyển Tây Ban Nha trở về sau chức vô địch World Cup 2026 cùng màn diễu hành mừng công.

Chè Thái ở Việt Nam giống với món chè nào ở Thái Lan? Mang vị béo ngậy cùng sắc màu rực rỡ, chè Thái từ lâu đã chinh phục thực khách Việt, là minh chứng sống động cho sự giao thoa ẩm thực tuyệt vời.

Hành trình về nhà đầy hạnh phúc và tự hào của cư dân Sei Harmony Xây dựng chất lượng và vượt tiến độ, Công ty cổ phần Tokyo AA đã chính thức bàn giao nhà cho cư dân tại khu dân cư Sei Harmony

Tình hình sức khỏe nạn nhân sống sót trong vụ cháy xe khách, khiến 7 người chết Sau vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai làm 7 người tử vong, có 3 nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu.

Cô giáo vùng cao thành thạc sĩ Đại học Sydney, mang AI về lớp học Việt Từng dạy học ở vùng cao Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Minh Hiển nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Sydney, mong ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thu hẹp khoảng cách giáo dục.

Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào? Trận lũ quét tràn qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cướp đi nhiều sinh mạng, cuốn phăng nhà cửa, vùi lấp đồng ruộng, để lại cảnh hoang tàn chưa từng có.

Cháy bãi đậu xe ở Khánh Hòa, nhiều ô tô bị thiêu rụi Một vụ cháy xảy ra tại bãi đậu xe trên địa bàn phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến nhiều ô tô bị hư hỏng, trong đó có một số xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Giá cà phê hôm nay 21/7: Robusta và Arabica tiếp tục tăng Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì xu hướng tăng từ cuối tuần trước.

Logistics hiện đại thay đổi cách vận hành của các shop online Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ USD năm 2025, mở ra cơ hội lớn cho người bán nhưng cũng đòi hỏi vận hành nhanh và giao nhận tốt hơn.

Ngược dòng Nậm Sáng tìm dấu tích dòng lũ xóa sổ bản Chít Ngược lên thượng nguồn suối Nậm Sáng (Lai Châu), những vết sạt lở vẫn hằn sâu trên sườn núi, hé lộ nơi dòng lũ hình thành trước khi cuốn phăng bản Chít sáng 17/7.

Mẹo bảo quản chuối được lâu, ít bị thâm đen Áp dụng một số mẹo bảo quản chuối đơn giản dưới đây, bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn giữ được hương vị và chất lượng, quả không bị thâm đen.

Lầu Năm Góc: Gần 100 binh sĩ Mỹ bị thương trong 2 tuần qua Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, có 100 binh sĩ Mỹ bị thương ở nhiều mức độ khác nhau kể từ ngày 7/7.

MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem Sau gần 14 năm phát hành, MV Gangnam Style của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube, giữ vững vị trí là video nhạc K-pop được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: Người cha đau đớn nhìn vợ và hai con bị dòng nước dữ cuốn đi Thoát chết sau trận lũ quét ở Lai Châu, anh Nguyễn Thanh Hải vẫn day dứt khi bất lực nhìn vợ và hai con bị dòng nước dữ cuốn đi ngay trước mắt chỉ trong ít phút.