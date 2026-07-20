XSMN 20/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 20/7/2026

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 2 ngày 20/7. Kết quả XSMN hôm nay 20/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 20/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 20/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 20/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN mở thưởng sẽ tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay số sẽ ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Mở thưởng sẽ tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Sẽ có 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay số.

- Thứ Sáu: XSMN mở thưởng sẽ tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Quay số sẽ ở Hậu Giang (XSHG), TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP) và Long An (XSLA).

- Chủ Nhật: Mở thưởng sẽ tại Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt: 01 giải, trị giá 2 tỷ đồng (trùng đủ 6 số).

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng (trùng 5 số).

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng (trùng 4 số).

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng (trùng 3 số).

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng (trùng 2 số).

Ngoài các giải chính, người chơi còn có cơ hội nhận:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai chữ số đầu tiên so với giải Đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, áp dụng cho vé chỉ sai 01 chữ số ở các vị trí còn lại so với giải Đặc biệt.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người sở hữu vé trúng thưởng phải hoàn tất thủ tục nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm giữ bí mật thông tin người trúng thưởng và thực hiện chi trả đầy đủ giải thưởng trong thời hạn tối đa 05 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

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