Giá bạc hôm nay 18/7: Bạc trong nước và thế giới cùng tăng

(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 18/7

Lúc 9h sáng 18/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) được niêm yết ở ngưỡng 2,125 - 2,191 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 49.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 66.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi 999 1kilo tại Phú Quý giao dịch ở mức 56,666 - 58,426 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tăng 1,25 triệu đồng/kg (mua vào) và tăng 1,3 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.

Cùng thời điểm,giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ ở mức 2,103 - 2,172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 15.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ giao dịch ở mức 56,08 - 57,92 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), ổn định so với sáng qua.

Giá bạc trong nước sáng nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 18/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.125.000 2.191.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.125.000 2.191.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 56.666.525 58.426.521 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.103.000 2.172.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 56.080.000 57.920.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.141.000 2.168.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.570.000 10.840.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 28.187.000 28.907.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 56.374.000 57.869.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 20.848.000 21.493.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 27.797.000 28.657.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 55.594.000 57.314.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.120.000 2.191.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.600.000 10.955.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 18/7

Trên thị trường quốc tế, lúc 9h30 ngày 18/7 (giờ Việt Nam) giá bạc tăng nhẹ trở lại, niêm yết ở ngưỡng 55,83 USD/ounce, tăng 0,43 USD/ounce (tương đương 0,79%) so với phiên trước.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới tăng nhẹ, dao động quanh mức 55,5 USD/ounce song vẫn ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11 năm 2025. Nguyên nhân do giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Căng thẳng địa chính trị leo thang sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công mới vào các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông và Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, tiếp tục làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Dù lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ từng bước nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, nhưng mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao khiến dòng tiền chưa thực sự quay lại nhóm tài sản không sinh lãi như bạc.

Chuyên gia phân tích Christopher Lewis nhận định, bạc là một trong những kim loại quý nhạy cảm nhất với biến động của lãi suất và sức mạnh của đồng USD. Khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở vùng cao, chi phí cơ hội nắm giữ bạc cũng tăng lên, khiến sức hấp dẫn của bạc suy giảm. Điều đó lý giải vì sao các nhịp hồi gần đây đều thiếu bền vững và nhanh chóng chịu áp lực bán chốt lời.