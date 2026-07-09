Giá bạc hôm nay 9/7/2026: Trong nước giảm theo thế giới

(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 9/7/2026

Lúc 9h52 hôm nay 9/7/2026, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết bạc miếng ở mức 2,198 - 2,266 (mua vào - bán ra), giảm 88.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 91.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Bạc thỏi tại Phú Quý có giá giao dịch 58,479 - 60,293 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 2,5 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 2,193 - 2,262 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 96.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ giao dịch ở mức 58,480 - 60,320 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng qua.

Giá bạc trong nước giảm theo thế giới. (Ảnh minh họa)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 10h30 ngày 8/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.183.000 2.251.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.183.000 2.251.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 58.213.188 60.026.517 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.178.000 2.247.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 58.080.000 59.920.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.179.000 2.235.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.095.000 11.175.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 29.053.000 29.800.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 58.106.000 59.655.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.499.000 22.163.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.665.000 29.550.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 57.330.000 59.655.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.181.000 2.254.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.905.000 11.270.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc các cửa hàng có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 9/7/2026

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 10h15 ngày 9/7/2026, giá bạc giao ngay ở mức 57,60 USD/ounce, giảm 0,53 USD mỗi ounce (-0,86%) so với hôm qua.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới duy trì dưới mức 59 USD/ounce sau khi giảm phiên thứ hai liên tiếp. Giá bạc chịu áp lực từ những lo ngại cuộc xung đột tái bùng phát ở Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực và làm gia tăng áp lực lạm phát.

Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công vào Iran ngày thứ hai liên tiếp nhằm hạn chế khả năng đe dọa giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz của Tehran. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch trả đũa quy mô lớn nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận hòa bình tạm thời với Iran đã “chấm dứt”. Thông báo này đẩy giá dầu tăng hơn 5%; đồng thời làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng Mỹ sẽ duy trì lãi suất ở mức cao hơn.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho thấy chỉ một số ít nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc tăng lãi suất, mặc dù các quan chức bày tỏ mối lo ngại ngày càng tăng về lạm phát. Thị trường đang đánh giá khả năng FED sẽ thực hiện ít nhất một lần tăng lãi suất vào cuối năm 2026.