Lịch thi đấu vòng loại ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đá ngày nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 24/7 gặp Timor Leste. Dù mang danh sân khách, trận đấu này lại diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan), bởi Liên đoàn Bóng đá Timor Leste đăng ký địa điểm này làm sân nhà tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A của ASEAN Cup 2026 cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. So với bảng B quy tụ Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào, bảng đấu của tuyển Việt Nam được đánh giá cân bằng hơn.

Tại Việt Nam, FPT Play là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng ASEAN Cup 2026. Người hâm mộ có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu của giải trên nhiều nền tảng, bao gồm truyền hình, internet, thiết bị di động và các kênh trực tuyến của FPT Play.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 24/7 nhưng lặp đôi Timor Leste.

Lịch thi đấu vòng bảng ASEAN Cup 2026

Ngày Giờ Trận đấu 24/7 19h Campuchia vs Singapore (Bảng A) 24/7 20h30 Timor Leste vs Việt Nam (Bảng A) 25/7 17h Myanmar vs Malaysia (Bảng B) 25/7 20h Lào vs Thái Lan (Bảng B) 27/7 18h Singapore vs Timor Leste (Bảng A) 27/7 20h30 Indonesia vs Campuchia (Bảng A) 28/7 17h Philippines vs Myanmar (Bảng B) 28/7 20h Malaysia vs Lào (Bảng B) 31/7 17h Timor Leste vs Indonesia (Bảng A) 31/7 20h Việt Nam vs Singapore (Bảng A) 1/8 17h Lào vs Philippines (Bảng B) 1/8 20h Thái Lan vs Malaysia (Bảng B) 3/8 17h30 Campuchia vs Timor Leste (Bảng A) 3/8 20h30 Indonesia vs Việt Nam (Bảng A) 4/8 17h Myanmar vs Lào (Bảng B) 4/8 20h Philippines vs Thái Lan (Bảng B) 7/8 20h Singapore vs Indonesia (Bảng A) 7/8 20h Việt Nam vs Campuchia (Bảng A) 8/8 20h Malaysia vs Philippines (Bảng B) 8/8 20h Thái Lan vs Myanmar (Bảng B)

Thể thức thi đấu ASEAN Cup 2026

Theo điều lệ giải, vòng bảng ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội thi đấu 4 trận, gồm 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến 8/8.

Kết thúc vòng bảng, hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Từ bán kết đến chung kết, các đội sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về, với lịch trình từ ngày 15 đến 26/8.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng cuộc đối đầu Timor-Leste vào ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Sau trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán Singapore, Indonesia và Campuchia để hoàn tất vòng bảng, bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Giải bóng vô địch Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Vé xem ASEAN Cup 2026 giá bao nhiêu?

Theo thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Singapore và Campuchia có 4 mệnh giá: 500.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé và 200.000 đồng vé. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026, trận đấu giữa Việt Nam gặp Campuchia diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8/2026 đều trên sân Mỹ Đình.

Hướng dẫn mua vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu

Vé được phát hành độc quyền trên ứng dụng Techcomback OneU (tên cũ là OneU). Vé trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Singapoe được mở bán trực tuyến từ 10h00 ngày 17/7/2026 đến 23h59 ngày 25/7/2026. Vé trận đấu Việt Nam gặp Campuchia được mở bán trực tuyến từ 10h00 ngày 20/7/2026 đến 23h59 ngày 29/7/2026.

Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, người hâm mộ chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Vé được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký dự kiến từ 24/7/2026. Khi nhận vé cần có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu.

Trong trường hợp ủy quyền, người nhận thay cần có bản photo CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ quyền; giấy ủy quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.