  • logo
Xuất bản ngày 21/07/2026 09:05 AM
Xuất bản ngày 21/07/2026 09:05 AM

Lịch thi đấu vòng loại ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đá ngày nào?

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Đầy đủ lịch thi đấu vòng loại giải ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự từ ngày 24/7 đến 7/8.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 24/7 gặp Timor Leste. Dù mang danh sân khách, trận đấu này lại diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan), bởi Liên đoàn Bóng đá Timor Leste đăng ký địa điểm này làm sân nhà tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A của ASEAN Cup 2026 cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. So với bảng B quy tụ Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào, bảng đấu của tuyển Việt Nam được đánh giá cân bằng hơn.

Tại Việt Nam, FPT Play là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng ASEAN Cup 2026. Người hâm mộ có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu của giải trên nhiều nền tảng, bao gồm truyền hình, internet, thiết bị di động và các kênh trực tuyến của FPT Play.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 24/7 nhưng lặp đôi Timor Leste.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 24/7 nhưng lặp đôi Timor Leste.

Lịch thi đấu vòng bảng ASEAN Cup 2026

NgàyGiờTrận đấu
24/719hCampuchia vs Singapore (Bảng A)
24/720h30Timor Leste vs Việt Nam (Bảng A)
25/717hMyanmar vs Malaysia (Bảng B)
25/720hLào vs Thái Lan (Bảng B)
27/718hSingapore vs Timor Leste (Bảng A)
27/720h30Indonesia vs Campuchia (Bảng A)
28/717hPhilippines vs Myanmar (Bảng B)
28/720hMalaysia vs Lào (Bảng B)
31/717hTimor Leste vs Indonesia (Bảng A)
31/720hViệt Nam vs Singapore (Bảng A)
1/817hLào vs Philippines (Bảng B)
1/820hThái Lan vs Malaysia (Bảng B)
3/817h30Campuchia vs Timor Leste (Bảng A)
3/820h30Indonesia vs Việt Nam (Bảng A)
4/817hMyanmar vs Lào (Bảng B)
4/820hPhilippines vs Thái Lan (Bảng B)
7/820hSingapore vs Indonesia (Bảng A)
7/820hViệt Nam vs Campuchia (Bảng A)
8/820hMalaysia vs Philippines (Bảng B)
8/820hThái Lan vs Myanmar (Bảng B)

Thể thức thi đấu ASEAN Cup 2026

Theo điều lệ giải, vòng bảng ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội thi đấu 4 trận, gồm 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến 8/8.

Kết thúc vòng bảng, hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Từ bán kết đến chung kết, các đội sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về, với lịch trình từ ngày 15 đến 26/8.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng cuộc đối đầu Timor-Leste vào ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Sau trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán Singapore, Indonesia và Campuchia để hoàn tất vòng bảng, bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Giải bóng vô địch Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Giải bóng vô địch Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Vé xem ASEAN Cup 2026 giá bao nhiêu?

Theo thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Singapore và Campuchia có 4 mệnh giá: 500.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé và 200.000 đồng vé. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026, trận đấu giữa Việt Nam gặp Campuchia diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8/2026 đều trên sân Mỹ Đình.

Hướng dẫn mua vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu

Vé được phát hành độc quyền trên ứng dụng Techcomback OneU (tên cũ là OneU). Vé trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Singapoe được mở bán trực tuyến từ 10h00 ngày 17/7/2026 đến 23h59 ngày 25/7/2026. Vé trận đấu Việt Nam gặp Campuchia được mở bán trực tuyến từ 10h00 ngày 20/7/2026 đến 23h59 ngày 29/7/2026.

Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, người hâm mộ chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Vé được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký dự kiến từ 24/7/2026. Khi nhận vé cần có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu.

Trong trường hợp ủy quyền, người nhận thay cần có bản photo CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ quyền; giấy ủy quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá vàng hôm nay 21/7: Hồi phục nhẹ, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 21/7: Hồi phục nhẹ, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 21/7: Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38°C
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 21/7: Nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38°C
XSMT 20/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/7/2026
XSMT 20/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/7/2026
XSMB 20/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/7/2026
XSMB 20/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/7/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm