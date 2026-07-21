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Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào? Trận lũ quét tràn qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cướp đi nhiều sinh mạng, cuốn phăng nhà cửa, vùi lấp đồng ruộng, để lại cảnh hoang tàn chưa từng có.

Cháy bãi đậu xe ở Khánh Hòa, nhiều ô tô bị thiêu rụi Một vụ cháy xảy ra tại bãi đậu xe trên địa bàn phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến nhiều ô tô bị hư hỏng, trong đó có một số xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Giá cà phê hôm nay 21/7: Robusta và Arabica tiếp tục tăng Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì xu hướng tăng từ cuối tuần trước.

Ngược dòng Nậm Sáng tìm dấu tích dòng lũ xóa sổ bản Chít Ngược lên thượng nguồn suối Nậm Sáng (Lai Châu), những vết sạt lở vẫn hằn sâu trên sườn núi, hé lộ nơi dòng lũ hình thành trước khi cuốn phăng bản Chít sáng 17/7.

Mẹo bảo quản chuối được lâu, ít bị thâm đen Áp dụng một số mẹo bảo quản chuối đơn giản dưới đây, bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn giữ được hương vị và chất lượng, quả không bị thâm đen.

Lầu Năm Góc: Gần 100 binh sĩ Mỹ bị thương trong 2 tuần qua Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, có 100 binh sĩ Mỹ bị thương ở nhiều mức độ khác nhau kể từ ngày 7/7.

MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem Sau gần 14 năm phát hành, MV Gangnam Style của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube, giữ vững vị trí là video nhạc K-pop được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: Người cha đau đớn nhìn vợ và hai con bị dòng nước dữ cuốn đi Thoát chết sau trận lũ quét ở Lai Châu, anh Nguyễn Thanh Hải vẫn day dứt khi bất lực nhìn vợ và hai con bị dòng nước dữ cuốn đi ngay trước mắt chỉ trong ít phút.

Binh sĩ tử nạn, Mỹ tiếp tục phát động vòng tấn công nhằm vào Iran Quân đội Mỹ tuyên bố đang tiến hành đêm tấn công thứ 10 liên tiếp vào Iran trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Rướn người cứu bóng pickleball, tưởng căng cơ, chàng trai rách cơ bắp chân Rướn người cứu bóng khi chơi pickleball, chàng trai 21 tuổi đau nhói bắp chân, tưởng chỉ căng cơ nên tự xử lý tại nhà, không ngờ dẫn đến rách cơ, phải nhập viện.

Xe khách cháy dữ dội trong đêm, 7 người tử vong ở Đồng Nai Xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai bốc cháy dữ dội trong đêm, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phương tiện, khiến 7 người tử vong.

'Vợ khỏe không?' - Dòng chữ sau ca ghép phổi 8 giờ khiến vợ bật khóc Sau gần 2 năm sống phụ thuộc máy thở, chỉ có thể ngồi ngủ vì xơ phổi giai đoạn cuối, người đàn ông 59 tuổi được ghép phổi thành công từ nguồn tạng hiến.

Công nghệ 21/7: NVIDIA ra mắt công cụ phát hiện video giả Khám phá công cụ mới của NVIDIA giúp phát hiện video giả, những video được AI tạo ra.

Tin xe 21/7: Hyundai Palisade 2027 lộ diện, Mazda ấp ủ xe thể thao mới Hyundai Palisade 2027 xuất hiện tại Việt Nam trước ngày bán, Geely Coolray 2026 thay đổi đáng kể, Mazda hé lộ kế hoạch phát triển mẫu xe thể thao hoàn toàn mới.