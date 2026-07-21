Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào?

Trận lũ quét tràn qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cướp đi nhiều sinh mạng, cuốn phăng nhà cửa, vùi lấp đồng ruộng, để lại cảnh hoang tàn chưa từng có.
Một vụ cháy xảy ra tại bãi đậu xe trên địa bàn phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khiến nhiều ô tô bị hư hỏng, trong đó có một số xe bị thiêu rụi hoàn toàn.
Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì xu hướng tăng từ cuối tuần trước.
Ngược lên thượng nguồn suối Nậm Sáng (Lai Châu), những vết sạt lở vẫn hằn sâu trên sườn núi, hé lộ nơi dòng lũ hình thành trước khi cuốn phăng bản Chít sáng 17/7.
Áp dụng một số mẹo bảo quản chuối đơn giản dưới đây, bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn giữ được hương vị và chất lượng, quả không bị thâm đen.
Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, có 100 binh sĩ Mỹ bị thương ở nhiều mức độ khác nhau kể từ ngày 7/7.
Sau gần 14 năm phát hành, MV Gangnam Style của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube, giữ vững vị trí là video nhạc K-pop được xem nhiều nhất mọi thời đại.
Thoát chết sau trận lũ quét ở Lai Châu, anh Nguyễn Thanh Hải vẫn day dứt khi bất lực nhìn vợ và hai con bị dòng nước dữ cuốn đi ngay trước mắt chỉ trong ít phút.
Quân đội Mỹ tuyên bố đang tiến hành đêm tấn công thứ 10 liên tiếp vào Iran trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.
Rướn người cứu bóng khi chơi pickleball, chàng trai 21 tuổi đau nhói bắp chân, tưởng chỉ căng cơ nên tự xử lý tại nhà, không ngờ dẫn đến rách cơ, phải nhập viện.
Xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai bốc cháy dữ dội trong đêm, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phương tiện, khiến 7 người tử vong.
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