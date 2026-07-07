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Xuất bản ngày 07/07/2026 10:22 AM
Xuất bản ngày 07/07/2026 10:22 AM

Giá bạc hôm nay 7/7/2026: Trong nước, thế giới cùng giảm

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cùng xu hướng đi xuống trên thế giới, giá bạc hôm nay 7/7/2026 tại các doanh nghiệp trong nước đều được điều chỉnh giảm.

Giá bạc trong nước hôm nay 7/7/2026

Lúc 9h sáng nay 7/7, giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,318 - 2,390 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 24.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua. Giá bạc thỏi tại Phú Quý cũng được điều chỉnh giảm khoảng 640.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua, còn 61,813 - 63,733 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Tại Sacombank-SBJ, giá bạc miếng niêm yết ở mức 2,319 - 2,388 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua. Giá bạc thỏi được Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 61,840 - 63,680 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 480.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng giảm 24.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua, xuống 2,313 - 2,390 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 7/7/2026

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng

2.316.000

2.388.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng

2.316.000

2.388.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo

61.759.846

63.679.841

đồng/kg

Sacombank-SBJ

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L

2.325.000

2.394.000

đồng/lượng

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg

62.000.000

63.840.000

đồng/kg

Ancarat

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng

2.311.000

2.370.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng

11.555.000

11.850.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram

30.813.000

31.600.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram

61.626.000

63.255.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram

22.847.000

23.552.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram

30.463.000

31.403.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram

60.926.000

62.806.000

đồng

Doji

Bạc Doji 999 - 1 lượng

2.318.000

2.395.000

đồng

Bạc Doji 999 - 5 lượng

11.590.000

11.975.000

đồng

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 7/7/2026

Cập nhật lúc 9h15 ngày 7/7, giá bạc trên Kitco được giao dịch ở mức 61,50 USD/ounce, giảm 0,42 USD mỗi ounce (tương đương 0,69%) so với phiên trước đó.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống dưới 62 USD/ounce nhưng vẫn giữ được phần lớn mức tăng của tuần trước khi các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang (FED) để tìm kiếm manh mối mới về triển vọng lãi suất.

Dữ liệu được công bố tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ giảm mạnh trong tháng 6, trong khi số liệu việc làm của hai tháng trước đó được điều chỉnh giảm, khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong thời gian ngắn.

Các nhà giao dịch hiện dự báo khoảng 50% khả năng FED tăng lãi suất vào tháng 9, giảm khoảng 2/3 trước báo cáo việc làm mới nhất. Giá bạc giảm còn do giá dầu giảm khi lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz quan trọng tiếp tục phục hồi sau khi thực hiện thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, các nhà sản xuất Trung Đông đã tăng sản lượng và giảm giá để đáp ứng với điều kiện thị trường thay đổi, trong khi OPEC+ nhất trí tăng hạn ngạch sản xuất cho tháng tới.

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