(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 7/7/2026

Lúc 9h sáng nay 7/7, giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,318 - 2,390 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 24.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua. Giá bạc thỏi tại Phú Quý cũng được điều chỉnh giảm khoảng 640.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua, còn 61,813 - 63,733 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Tại Sacombank-SBJ, giá bạc miếng niêm yết ở mức 2,319 - 2,388 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua. Giá bạc thỏi được Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 61,840 - 63,680 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 480.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng giảm 24.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua, xuống 2,313 - 2,390 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 7/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.316.000 2.388.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.316.000 2.388.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 61.759.846 63.679.841 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.325.000 2.394.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 62.000.000 63.840.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.311.000 2.370.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.555.000 11.850.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 30.813.000 31.600.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 61.626.000 63.255.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 22.847.000 23.552.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 30.463.000 31.403.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 60.926.000 62.806.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.318.000 2.395.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.590.000 11.975.000 đồng

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 7/7/2026

Cập nhật lúc 9h15 ngày 7/7, giá bạc trên Kitco được giao dịch ở mức 61,50 USD/ounce, giảm 0,42 USD mỗi ounce (tương đương 0,69%) so với phiên trước đó.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống dưới 62 USD/ounce nhưng vẫn giữ được phần lớn mức tăng của tuần trước khi các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang (FED) để tìm kiếm manh mối mới về triển vọng lãi suất.

Dữ liệu được công bố tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ giảm mạnh trong tháng 6, trong khi số liệu việc làm của hai tháng trước đó được điều chỉnh giảm, khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong thời gian ngắn.

Các nhà giao dịch hiện dự báo khoảng 50% khả năng FED tăng lãi suất vào tháng 9, giảm khoảng 2/3 trước báo cáo việc làm mới nhất. Giá bạc giảm còn do giá dầu giảm khi lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz quan trọng tiếp tục phục hồi sau khi thực hiện thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, các nhà sản xuất Trung Đông đã tăng sản lượng và giảm giá để đáp ứng với điều kiện thị trường thay đổi, trong khi OPEC+ nhất trí tăng hạn ngạch sản xuất cho tháng tới.