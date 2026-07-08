Giá bạc hôm nay 8/7/2026: Trong nước giảm, thế giới tăng

Giá bạc trong nước hôm nay 8/7/2026
Cập nhật lúc 9h30 sáng nay 8/7/2026, giá bạc miếng Phú Quý được niêm yết ở mức 2,265 - 2,335 triệu đồng/lượng, giảm 51.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 50.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.
Giá bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 60,399 - 62,266 triệu đồng/kg, giảm 1,36 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,41 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.
Giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 2,265 - 2,334 triệu đồng/lượng, giảm 60.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.
Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ giao dịch ở mức 60,4 - 62,24 triệu đồng/kg, giảm 1,6 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.
Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 10h30 ngày 8/7/2026
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Phú Quý
Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng
2.286.000
2.357.000
đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng
2.286.000
2.357.000
đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo
60.959.848
62.853.176
đồng/kg
Sacombank-SBJ
Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L
2.289.000
2.358.000
đồng/lượng
Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg
61.040.000
62.880.000
đồng/kg
Ancarat
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng
2.282.000
2.341.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng
11.410.000
11.705.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram
30.427.000
31.213.000
đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram
60.854.000
62.481.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram
22.525.000
23.222.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram
30.033.000
30.963.000
đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram
60.066.000
61.926.000
đồng
Doji
Bạc Doji 999 - 1 lượng
2.284.000
2.360.000
đồng
Bạc Doji 999 - 5 lượng
11.405.000
11.785.000
đồng
Giá bạc thế giới hôm nay 8/7/2026
Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 10h08 ngày 8/7/2026, giá bạc giao ngay ở mức 60,45 USD/ounce, tăng 0,62 USD mỗi ounce so với hôm qua.
Trước đó, trong phiên giao dịch đêm qua 7/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới duy trì dưới mức 60 USD/ounce sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó.
Giá bạc giảm khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới vào Iran. Đà leo thang mới này đe dọa thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran và đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm tăng khả năng tăng lãi suất.
Mỹ cũng đã thu hồi giấy phép cho phép Iran bán dầu thô trên thị trường toàn cầu, trong khi các hành động thù địch mới nhất đã khiến các chủ tàu và nhà sản xuất trong khu vực không muốn sử dụng eo biển Hormuz, làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang để có thêm manh mối về triển vọng chính sách.
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