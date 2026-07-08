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Xuất bản ngày 08/07/2026 10:52 AM
Xuất bản ngày 08/07/2026 10:52 AM

Giá bạc hôm nay 8/7/2026: Trong nước giảm, thế giới tăng

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá bạc hôm nay 8/7/2026 ghi nhận xu hướng trái chiều giữa thị trường trong nước và thế giới.

Giá bạc trong nước hôm nay 8/7/2026

Cập nhật lúc 9h30 sáng nay 8/7/2026, giá bạc miếng Phú Quý được niêm yết ở mức 2,265 - 2,335 triệu đồng/lượng, giảm 51.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 50.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 60,399 - 62,266 triệu đồng/kg, giảm 1,36 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,41 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 2,265 - 2,334 triệu đồng/lượng, giảm 60.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ giao dịch ở mức 60,4 - 62,24 triệu đồng/kg, giảm 1,6 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 10h30 ngày 8/7/2026

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Phú Quý

Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng

2.286.000

2.357.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng

2.286.000

2.357.000

đồng/lượng

Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo

60.959.848

62.853.176

đồng/kg

Sacombank-SBJ

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L

2.289.000

2.358.000

đồng/lượng

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg

61.040.000

62.880.000

đồng/kg

Ancarat

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng

2.282.000

2.341.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng

11.410.000

11.705.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram

30.427.000

31.213.000

đồng

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram

60.854.000

62.481.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram

22.525.000

23.222.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram

30.033.000

30.963.000

đồng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram

60.066.000

61.926.000

đồng

Doji

Bạc Doji 999 - 1 lượng

2.284.000

2.360.000

đồng

Bạc Doji 999 - 5 lượng

11.405.000

11.785.000

đồng

Giá bạc thế giới hôm nay 8/7/2026

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 10h08 ngày 8/7/2026, giá bạc giao ngay ở mức 60,45 USD/ounce, tăng 0,62 USD mỗi ounce so với hôm qua.

Trước đó, trong phiên giao dịch đêm qua 7/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới duy trì dưới mức 60 USD/ounce sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó.

Giá bạc giảm khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới vào Iran. Đà leo thang mới này đe dọa thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran và đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm tăng khả năng tăng lãi suất.

Mỹ cũng đã thu hồi giấy phép cho phép Iran bán dầu thô trên thị trường toàn cầu, trong khi các hành động thù địch mới nhất đã khiến các chủ tàu và nhà sản xuất trong khu vực không muốn sử dụng eo biển Hormuz, làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang để có thêm manh mối về triển vọng chính sách.

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