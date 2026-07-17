Cận cảnh khu tập thể 56 tuổi ở Hà Nội sắp 'lột xác' thành 2 toà chung cư 30 tầng

Hiện trạng xuống cấp của khu tập thể Trương Định trước khi xây 2 chung cư 30 tầng

UBND phường Tương Mai (TP Hà Nội) vừa công bố Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định cùng khu vực lân cận và các trục kết nối. Theo quy hoạch, tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 14.600 m², trong đó gần 13.700 m² dành cho khu cải tạo tập thể Trương Định và hơn 890 m² để mở các tuyến đường kết nối với đường ven sông Sét và phố Trương Định.

Dự án dự kiến xây dựng 2 khối nhà ở chung cư cao tầng, tối đa 30 tầng nổi (chưa tính 3 tầng hầm và 1 tum kỹ thuật), cung cấp khoảng 1.065 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 2.380 người.

Hiện khu tập thể Trương Định gồm 10 dãy nhà xây dựng từ những năm 1970-1980, chủ yếu cao 2 tầng, nhiều căn đã được người dân cơi nới lên 4-5 tầng. Sau nhiều thập kỷ sử dụng, các công trình bị xuống cấp nghiêm trọng, biến dạng so với thiết kế ban đầu do quá trình cơi nới và lấn chiếm kéo dài.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều hạng mục như mái ngói, trần và tường nhà đã hư hỏng nặng. Không gian sống chật hẹp, nhiều căn hộ không có bếp và nhà vệ sinh riêng, người dân phải tận dụng hành lang để nấu ăn, sinh hoạt hằng ngày.

Lối lên tầng 2 tại nhiều dãy nhà chỉ có một cầu thang hẹp, đủ cho một người di chuyển. Sau nhiều năm sử dụng, các bậc thang phủ kín rêu phong, trơn trượt mỗi khi mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Không gian sinh hoạt chung bị lấn chiếm để kinh doanh hoặc mở rộng diện tích ở, trong khi các dãy nhà và công trình liền kề được xây dựng tự phát, thiếu đồng bộ, làm các ngõ vốn nhỏ càng trở nên chật hẹp, thiếu ánh sáng và mất mỹ quan đô thị.

Căn nhà rộng hơn 30 m² của bà Hoàng Thị Tứ đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 30 năm sử dụng. Mái ngói dột nát, kết cấu gỗ mục ruỗng khiến toàn bộ mái nhà đổ sập trong cơn bão Yagi tháng 9/2024. Hai bà cháu may mắn thoát nạn khi vừa chuyển sang căn buồng phía trong ít phút trước khi mái sập.

Vụ sập mái khiến nhiều tài sản hư hỏng, trong đó chiếc tivi trị giá gần 40 triệu đồng bị ngói rơi trúng làm vỡ màn hình. Gia đình phải chi hơn 100 triệu đồng để sửa chữa, song tình trạng thấm dột vẫn tiếp diễn, tường nứt vỡ, bê tông bong tróc, cốt thép hoen gỉ. Mỗi khi mưa lớn, hai bà cháu luôn thấp thỏm lo trần hoặc mái nhà tiếp tục sập.

Không chỉ đối mặt nguy cơ mất an toàn, nhiều hộ dân vẫn phải sinh hoạt trong điều kiện chật chội, thiếu đồng bộ. Theo bà Tứ, trước đây các hộ dùng chung bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh; về sau, một số gia đình tự cơi nới để có không gian riêng nhưng nhiều hộ vẫn phải sử dụng chung khu vệ sinh, gây nhiều bất tiện.

Bà Hoàng Thị Tứ cho biết phần lớn cư dân đều mong dự án cải tạo sớm được triển khai để có nơi ở an toàn hơn. Theo bà, chỉ một số ít hộ đã cơi nới, lấn chiếm diện tích tầng trệt còn băn khoăn, trong khi đa số người dân đều mong sớm được di dời và tái định cư.

Ông Nguyễn Ngọc (71 tuổi), cư dân gắn bó với khu tập thể từ những ngày đầu, cho biết tòa E hiện có 24 hộ dân. Hai dãy nhà được xây dựng từ năm 1968-1969, đến nay tường và trần đều xuống cấp, thường xuyên bong tróc, rơi vữa, khiến người dân luôn sống trong tâm lý lo lắng.

Do diện tích căn hộ ban đầu chỉ khoảng 21 m², gia đình ông Ngọc phải cơi nới lên gần 40 m² để đủ chỗ cho bốn thế hệ cùng sinh sống. Ông cho biết hầu hết cư dân đều mong dự án cải tạo sớm được triển khai, bởi không ai muốn tiếp tục sống trong những căn nhà cũ xuống cấp và nơm nớp lo nguy cơ mất an toàn mỗi ngày.

Theo UBND phường Tương Mai, quy hoạch 1/500 mới là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Hiện dự án chưa xác định nhà đầu tư, chưa lập dự án đầu tư xây dựng và cũng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Vì vậy, các nội dung như số lượng và cơ cấu căn hộ, diện tích căn hộ, quỹ nhà tái định cư, quỹ nhà ở thương mại, phương án kiến trúc công trình cùng các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trong giai đoạn lập dự án.