Gen Z kể câu chuyện về khoảng cách thế hệ qua triển lãm tương tác

(VTC News) -

Triển lãm Gấp nếp đơm thương vừa diễn ra tại Hà Nội. Chương trình nằm trong dự án Dấu chấm thương, do nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT Hà Nội thực hiện, tập trung vào khoảng cách thế hệ, sự im lặng và những khó khăn trong giao tiếp gia đình.

Hình ảnh “nếp gấp” được sử dụng như ẩn dụ cho những cảm xúc chưa được gọi tên và khoảng cách vô hình giữa các thành viên. Thay vì chỉ đứng ngoài quan sát, người xem được trực tiếp viết, chạm, kết nối và bước qua các không gian để tự hoàn thiện câu chuyện bằng trải nghiệm của mình.

TS. Tâm lý học Phạm Thị Thục Oanh chia sẻ tại talkshow Chuyện không lành đừng thành không lời.

Triển lãm mở đầu bằng talkshow Chuyện không lành đừng thành không lời, với chủ đề Gỡ nếp gấp lặng im cho thương lành lên tiếng. TS. Tâm lý học Phạm Thị Thục Oanh chia sẻ về những khác biệt trong giao tiếp giữa các thế hệ và cách đối thoại tích cực trong gia đình.

Sau đó, người tham quan trải nghiệm các khu vực như Bảng thông tin hỏi thương, Sân khấu thấu thương, Thang đo cảm xúc, Nối sợi thương lành và Hộp ngỏ lời thương. Người tham gia có thể chia sẻ suy nghĩ, gọi tên cảm xúc hoặc viết những lời cảm ơn, xin lỗi chưa từng nói với người thân.

Các hoạt động Gieo quẻ Thương, board game Thương lành và Căn phòng tuổi thơ tiếp tục đưa người xem trở lại những ký ức quen thuộc trong gia đình.

Không gian tương tác của triển lãm Gấp nếp đơm thương với các trạm trải nghiệm về cảm xúc và kết nối gia đình

Bên cạnh các trạm tương tác, triển lãm sử dụng nghệ thuật sắp đặt để kể những câu chuyện về gia đình. Phá vỡ vòng lặp là hình ảnh khung cửa gợi liên tưởng đến việc bước qua những rào cản trong giao tiếp. Những cuộc gọi dang dở khai thác những câu nói quen thuộc trong nhịp sống bận rộn, gợi ra những cuộc trò chuyện chưa hoàn tất.

Tại Mái hiên ký ức, hơn 180 tác phẩm từ cuộc thi Sắc thấu cùng nhiều tranh, ảnh về gia đình tạo thành những mảnh ghép về mái nhà và tuổi thơ.

Ở tầng 2, sắp đặt Lặng gồm hai chiếc ghế đối diện nhau nhưng bị ngăn cách bởi một lớp giấy mỏng. Hành trang thương là chiếc vali chứa hàng trăm mảnh giấy ghi những lời dặn dò của cha mẹ.

Các tác phẩm sắp đặt tại triển lãm Gấp nếp đơm thương tái hiện những khoảng cách và ký ức trong đời sống gia đình

Qua hình thức triển lãm tương tác, các bạn trẻ lựa chọn những tình huống quen thuộc để kể câu chuyện khoảng cách thế hệ, từ đó để người xem tự nhìn lại cách mình giao tiếp với những người thân trong gia đình