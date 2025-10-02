Triển lãm nghệ thuật thường niên 'Dòng sông nội tại' lần thứ nhất

(VTC News) -

"Dòng sông nội tại" (The River Within) là triển lãm đầu tiên trong chuỗi Nghệ thuật Thường niên do Quỹ Sống đồng tổ chức cùng Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật (APD), diễn ra tại không gian Chillala - House of Art từ ngày 27/9 đến 5/10. Với sự đồng hành truyền thông của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và đồng hành tổ chức của PDA & Partners.

River Ơi - chương trình hành động thứ 3 của Quỹ Sống

Tiếp nối Nhà Chống Lũ và Hạnh Phúc Xanh, Quỹ Sống mở ra hành trình phát triển Con người Bền vững thông qua chương trình River Ơi. River Ơi thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, kết nối các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tri thức, văn hoá, nghệ thuật và công nghệ để tạo ra những giá trị mới cho cuộc sống của con người và thiên nhiên.

Những giá trị, mô hình, bài học được tích lũy từ chặng đường hơn một thập kỷ chung tay thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng sẽ được đúc rút thành những tài liệu, ấn phẩm, sách, phim, ảnh, nghiên cứu, talk, workshop, và dự án phát triển… tạo thành dòng chảy tri thức, để lan tỏa không chỉ trong nước mà cả khu vực và quốc tế.

Và trong dòng chảy ấy, nghệ thuật được River Ơi sử dụng như một phương tiện tạo cảm hứng và kết nối để truyền tải các thông điệp, giá trị, khắc họa tiếng nói của cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và mở ra những đối thoại đa chiều. Thông qua các tác phẩm, các buổi triển lãm, trình diễn nghệ thuật, các cuộc lưu trú sáng tác… River Ơi nỗ lực thúc đẩy sáng tạo trở thành động lực cho phát triển bền vững.

Chia sẻ về động lực thực hiện Triển lãm Nghệ thuật Thường niên “Dòng sông nội tại”, chị Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều) - Sáng lập & Chủ tịch Quỹ Sống cho biết: “Vẻ đẹp của nghệ thuật có một sức mạnh đặc biệt, nó làm cho tâm hồn con người trở nên rộng mở, sẵn sàng hành động và lan tỏa những điều tốt đẹp.

Với triển lãm ‘The River Within’, Quỹ Sống mong muốn để những thông điệp phát triển bền vững được cất lên qua tiếng nói của nghệ sĩ. Mỗi nghệ sĩ chính là một hạt nhân, một đại sứ mang trong mình dòng chảy riêng, và khi 14 nghệ sĩ cùng góp mặt, những tác phẩm ấy không chỉ tỏa sáng riêng lẻ mà còn cộng hưởng mạnh mẽ trong cùng một không gian và thời gian.

Đây là triển lãm đầu tiên, mở ra hành trình của chuỗi Triển lãm Nghệ thuật Thường niên mà chương trình River Ơi của Quỹ Sống khởi xướng. River Ơi sẽ là sợi chỉ đỏ đan xen, kết nối các dự án, chương trình của Quỹ Sống, một sợi chỉ của tri thức, văn hoá, nghệ thuật và công nghệ.

Nếu Nhà Chống Lũ hay Hạnh Phúc Xanh hướng đến sự an toàn và hồi sinh cụ thể cho cộng đồng, thì River Ơi mở ra một chiều sâu mới: dùng ngôn ngữ của văn hoá, nghệ thuật để khơi dậy giá trị sống, để mỗi con người tìm lại dòng chảy nội tại của chính mình. Khi tâm tưởng được đánh thức, thì những dòng sông ngoài đời thực, vốn đang khô cạn, sạt lở, đổi thay, cũng được tiếp thêm sức sống, được hồi sinh”.

"Dòng sông nội tại" (The River Within) - Nơi khai mở đối thoại giữa con người và thiên nhiên

Đại sứ của Mẹ tự nhiên chính là những dòng sông, sông đã dẫn dắt loài người thiết lập sự thống trị của mình từ thượng nguồn xuống đồng bằng và ra biển lớn. Đó là quá trình dài đối thoại, xây dựng, cải tạo và có cả phá hủy. Ở những giây phút điềm tĩnh nhất, con người luôn tự chất vấn về sự thống trị thế giới của mình. Bằng thực nghiệm, minh chứng và đúc kết, chúng ta tự ghi nhận nhiều thành quả, nhưng cũng nhiều sự hối hận.

Đó là DÒNG SÔNG NỘI TẠI - nơi mỗi chúng ta vẫn đang nuôi dưỡng, chia sẻ suy tư về tương lai của muôn loài, của vạn vật. Để chứng kiến, ghi chép, suy nghiệm và dự báo thì không có gì khả dĩ hơn bằng vai trò của Văn hóa, Nghệ thuật. Là sự đúc kết có chiều sâu, với tính dự báo và là chứng chỉ của cái mà chúng ta gọi là nền văn minh.

Triển lãm quy tụ 14 nghệ sĩ tên tuổi: Bùi Hải Sơn, Lê Kinh Tài, Nguyễn Thanh Bình, Hồng Việt Dũng, Bùi Tiến Tuấn, Lê Quý Tông, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Hè, Phạm Trần Việt Nam, Trương Công Tùng, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Đình Hoàng Việt, Trịnh Minh Tiến, Đặng Quang Tiến.

14 họa sĩ, 14 tác phẩm chứa đựng 14 dòng sông riêng biệt, lúc êm đềm, lúc dữ dội, lúc phản chiếu hành trình con người trước thiên nhiên: Xây dựng và phá hủy, tự hào và hối tiếc, chất vấn và khai mở. Các tác phẩm cộng hưởng cùng nhau dưới bàn tay giám tuyển của nghệ sĩ Trần Lương, tạo nên dòng chảy đối thoại sâu sắc giữa nghệ thuật và đời sống.

Hướng đến mục tiêu gây quỹ xây dựng 80 căn nhà an toàn cho bà con khó khăn vùng lũ thông qua các tác phẩm nghệ thuật, Quỹ Sống và chương trình River Ơi rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của Quý báo đài, để những thông điệp trong Triển lãm Nghệ thuật Thường niên “The River Within” được khắc họa và lan tỏa mạnh mẽ.

Quý khách quan tâm và mong muốn tham gia Gala Gây quỹ Nhà Chống Lũ 2025 trong khuôn khổ triển lãm Dòng sông nội tại, xin liên hệ với Quỹ Sống tại email info@song.org.vn hoặc SĐT 0914191513.