Giới trẻ hào hứng sáng tạo tại triển lãm nghệ thuật tương tác

(VTC News) -

Chuỗi hoạt động văn hóa Chấm & Chạm mở ra không gian nghệ thuật mang tính trải nghiệm, nơi công chúng không chỉ đến xem mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo và kết nối với nhau thông qua những hành động nhỏ.

Nhiều bạn trẻ thích thú sáng tạo, ''chấm và chạm'' vào tranh.

Khởi xướng bởi họa sĩ Trương Vũ Trung, chương trình được xây dựng như một hành trình văn hóa – cảm xúc kéo dài, dự kiến kết thúc vào ngày 21/3/2026. Thay vì giới hạn trong khuôn khổ một triển lãm truyền thống, Chấm & Chạm đặt trọng tâm vào sự tương tác và cộng hưởng, nhấn mạnh triết lý: từ những “chấm” nhỏ của mỗi cá nhân có thể tạo nên những “chạm” lớn cho cộng đồng.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là tác phẩm tranh Chấm & Chạm, được hình thành từ hàng trăm chấm màu do chính người tham dự cùng thực hiện, dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Trương Vũ Trung. Mỗi chấm màu đại diện cho sự hiện diện, cảm xúc và đóng góp riêng biệt của từng người, dần dần tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật mang dấu ấn tập thể.

Dự kiến, bức tranh hoàn thiện sẽ được đấu giá vào ngày bế mạc. Toàn bộ số tiền thu được chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Bức tranh hoàn thiện sẽ được đấu giá để gây quỹ ủng hộ miền Trung.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, họa sĩ Trương Vũ Trung cho biết ông mong muốn tác phẩm không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ mà còn trở thành nơi quy tụ tinh thần sẻ chia. Theo ông, mỗi dấu chấm của người tham gia là một nguồn động lực, góp phần lan tỏa sự quan tâm và tạo nên nguồn lực thiết thực cho những vùng còn nhiều khó khăn.

Công chúng được tham gia nghi thức “chấm và chạm”, trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc và giao lưu cộng đồng. Đại diện ban tổ chức cho rằng Chấm & Chạm hướng đến việc tạo ra một không gian chữa lành, nơi nghệ thuật trở thành cầu nối giữa cảm xúc và hành động. Thông qua sự kết hợp của nhiều hình thức sáng tạo, chương trình kỳ vọng khơi gợi lòng trắc ẩn và biến những rung động cá nhân thành giá trị chung.