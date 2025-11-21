Triển lãm về TP.HCM qua góc nhìn điện ảnh bằng công nghệ thực tế ảo gây chú ý

(VTC News) -

Triển lãm "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh" vừa được khai mạc tại Công viên Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động mở màn cho Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 do Viện Phim Việt Nam thực hiện theo chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL.

Không gian triển lãm giới thiệu hơn 250 bức ảnh, tái hiện những lát cắt sinh động và đa chiều về Sài Gòn – TP.HCM qua ống kính của các nghệ sĩ điện ảnh và nhiếp ảnh. Các tác phẩm trải dài từ những năm tháng lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1945–1975) đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ của thành phố hôm nay.

Khán giả thích thú trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại triển lãm.

Cụ thể, triển lãm trưng bày ba nhóm nội dung chính: thời kỳ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1945–1975); thời kỳ kiến thiết, xây dựng đất nước (1976–1985); và thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển (1986–2025).

Bộ sưu tập ảnh được tuyển chọn kỹ lưỡng, trích từ các tư liệu và tác phẩm điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam, đồng thời sưu tầm từ các nhà sản xuất phim và nhiều văn nghệ sĩ.

Nét mới của Triển lãm đó là việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào xây dựng không gian thực tế ảo hỗn hợp (Mixed Reality - MR) và bố trí khu vực photo booth 360 độ để tăng cường thêm nhiều trải nghiệm cảm xúc cũng như tương tác thú vị cho khách tham quan.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại triển lãm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hà - Viện trưởng viện phim Việt Nam khẳng định điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử dân tộc và TP.HCM. Các tác phẩm phim tài liệu, phim truyện đã phản ánh sinh động hành trình bảo vệ Tổ quốc và phát triển của thành phố qua nhiều giai đoạn.

Bà nhấn mạnh công nghệ là điểm mới của triển lãm năm nay và là yếu tố giúp thu hẹp khoảng cách giữa tư liệu và trải nghiệm của công chúng: “Nét mới của triển lãm đó là việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào xây dựng không gian thực tế ảo hỗn hợp và bố trí khu vực photo booth ba trăm sáu mươi độ để tăng cường thêm nhiều trải nghiệm cảm xúc cũng như tương tác thú vị cho khách tham quan”.

Bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện phim Việt Nam phát biểu.

Theo ghi nhận tại buổi lễ, khu vực photo booth 360 độ thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người dùng điện thoại ghi lại trải nghiệm và chia sẻ lên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa ngay trong buổi sáng khai mạc.

Ban tổ chức đánh giá đây là một trong những điểm sáng của triển lãm năm nay, khi yếu tố công nghệ giúp mở rộng khả năng tiếp cận và khiến hoạt động triển lãm mang tính cộng đồng rõ nét hơn.

Triển lãm diễn ra từ 21–25/11, mở cửa cho tất cả người dân. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần mở rộng mức độ tiếp cận điện ảnh tới công chúng, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho không khí sôi động của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đang diễn ra tại TP.HCM.