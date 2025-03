Gần 500 căn Ocean City chốt trong 2 tuần: Thấp tầng giá mềm thành 'vua hút vốn'

(VTC News) -

Sóng chốt đơn dồn dập khi thấp tầng hứng trọn dòng vốn rẻ

“Thị trường đang bước vào chu kỳ phát triển bền vững hơn nhờ sự kết hợp của quá trình đô thị hóa, sự gia tăng tầng lớp trung lưu và các cải cách chính sách. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động giao dịch sẽ sôi động hơn ở các dự án nhà ở được quy hoạch tốt, đặc biệt trong phân khúc trung và cao cấp”, ông Bách Tạ, Giám đốc thị trường vốn tại JLL Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện Triển vọng thị trường BĐS Việt Nam 2025, vừa diễn ra ngày 17/3 tại TP.HCM.

Nhận định của các chuyên gia cũng trùng khớp với những gì đang diễn ra tại dự án “hot” bậc nhất miền Bắc hiện nay - Ocean City. Minh chứng là chỉ trong 2 tuần đầu của tháng 3, đại đô thị phía Đông Hà Nội ghi nhận gần 500 giao dịch thấp tầng thành công.

Thấp tầng dưới 15 tỷ tại Ocean City đang là “vua hút vốn” khi dòng tiền giá rẻ tăng lên.

Theo các chuyên gia, sức hút của Ocean City cho thấy sự lên ngôi của phân khúc thấp tầng, đặc biệt là từ sau khi các luật mới liên quan đến BĐS có hiệu lực từ 1/8/2024. Cụ thể, quy định siết phân lô bán nền khiến nguồn cung nhà liền thổ co lại. Kết hợp với việc các địa phương đồng loạt áp dụng bảng giá đất mới, đà tăng giá của BĐS vẫn chưa dừng lại. Do đó, tại thời điểm chân sóng này, nhà đầu tư chuyển hướng mạnh sang thấp tầng để hưởng lợi nhuận cao nhất, cả từ kinh doanh và tích sản.

Sóng chốt đơn thấp tầng Ocean City diễn ra dồn dập còn do dòng tiền giá rẻ tăng lên, cả từ nguồn đáo hạn ngân hàng cũng như những khoản vay lãi suất thấp. Theo các chuyên gia, khi mặt bằng lãi suất tiền gửi giảm mạnh sau chỉ đạo của Thủ tướng và lạm phát có dấu hiệu gia tăng khi dòng tiền được bơm mạnh vào nền kinh tế, nhà đầu tư thường ưu tiên rót vốn vào các tài sản có khả năng sinh lời cao và giúp phòng ngừa trượt giá, trong đó BĐS gắn với đất là lựa chọn hàng đầu.

Cơ hội cuối sở hữu BĐS hàng hiệu giá mềm trước sóng tăng giá mới

Bên cạnh yếu tố “thiên thời”, Đô thị ở tốt nhất thế giới Ocean City hút dòng tiền còn bởi hàng loạt lợi thế riêng có, từ cả vị trí, hạ tầng tiện ích, đẳng cấp sống và tiềm năng gia tăng giá trị.

Theo khảo sát khách hàng tháng 12/2024 của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, hơn 80% người được hỏi bày tỏ nhu cầu sở hữu nhà. Trong đó, về vị trí, xu hướng mua nhà đang dịch chuyển mạnh mẽ ra các khu vực xa trung tâm, nơi sở hữu quỹ đất rộng, mật độ dân cư thấp hơn so với nội đô và được quy hoạch bài bản để phát triển các tiện ích đồng bộ, hiện đại, vận hành thông minh.

Sản phẩm dưới 15 tỷ tại Ocean City đáp ứng hoàn hảo cả nhu cầu sống nghỉ dưỡng và đầu tư tích sản.

Với tâm lý đó của người mua nhà, khu Đông Hà Nội sẽ đóng vai trò là tâm điểm phát triển nhờ loạt dự án cao cấp cùng hệ tiện ích all-in-one. Khu vực này còn hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố đang được đẩy mạnh triển khai.

“Không chỉ thu hút người mua có nhu cầu ở thực, khu vực này còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn nhờ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị BĐS trong tương lai”, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, phân tích.

Soi chiếu vào Ocean City có thể thấy đại đô thị này thậm chí đáp ứng vượt mong đợi khẩu vị mới của khách hàng. Đặc biệt, với quỹ căn đã hoàn thiện, pháp lý hoàn chỉnh và sẵn sàng bàn giao, khách hàng nhận nhà là có thể về ở ngay để tận hưởng các tiện ích đẳng cấp, dịch vụ thời thượng sẵn có của Ocean City.

Vincom Mega Mall ra mắt tháng 5/2025 sẽ là cột mốc tăng giá mới của BĐS Ocean City.

Bên cạnh bộ sưu tập tiện ích đồ sộ đã hiện hữu, thời gian tới, đại đô thị sẽ có thêm hàng loạt siêu tiện ích ra mắt, như Vincom Mega Mall Ocean City với tổ hợp TTTM - Nhà hát - Trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn nhất Việt Nam, bệnh viện an dưỡng 5 sao Vinmec Medical Resort… góp phần nâng trải nghiệm sống của cư dân lên một tầm cao mới.

Với nhu cầu đầu tư tích sản, quỹ căn dưới 15 tỷ tại Ocean City cũng được xem là lựa chọn sáng giá bậc nhất. Suất đầu tư hợp lý chỉ từ 130 triệu đồng/m2 đất tại Ocean City không chỉ cạnh tranh hơn hẳn so với mức giá 400 - 500 triệu đồng/m2 trong nội đô mà còn mang lại dư địa tăng trưởng lớn.

Trong khi đó, trong năm 2025 và 2026, hàng loạt cột mốc hoàn thành tiện ích, hạ tầng được ấn định cũng chính là những cột mốc tăng giá mạnh của dự án, như khởi công đường Vành đai 3.5 trên địa bàn Hưng Yên đoạn đi qua Vinhomes Ocean Park 2 và 3, khởi công cầu Ngọc Hồi và Mễ Sở, thông xe tuyến Vành đai 4…

“Nếu mang 15 tỷ đi gửi tiết kiệm thì với lãi suất thấp hiện nay cộng thêm lạm phát, tiền lời chẳng được bao nhiêu. Trong khi đó, giá thấp tầng Vinhomes thường tăng tối thiểu 10%/năm. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi quỹ căn cuối cùng đều đã có chủ thì muốn mua cũng không còn hàng, hoặc là phải mua thứ cấp và chắc chắn giá sẽ cao hơn nhiều”, anh Trần Thanh Tùng, một nhà đầu tư vừa chốt căn thành công đợt đầu tháng 3 vừa qua, phân tích.