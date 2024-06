Fan cuồng quấy rối Ronaldo, UEFA yêu cầu tăng lực lượng an ninh

(VTC News) -

Theo Sky Sports và Daily Mail, UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu) đơn vị tổ chức EURO 2024 đã yêu cầu chủ nhà Đức tăng thêm lực lượng bảo vệ tại sân trong mỗi trận đấu. Đây là động thái của tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu sau sự cố 6 cổ động viên quá khích chạy vào sân để tiếp cận Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng F.

"An toàn của cầu thủ và cổ động viên trong sân vận động, an ninh ở nơi các đội tuyển đóng quân là ưu tiên hàng đầu của Liên đoàn Bóng đá châu Âu và Liên đoàn Bóng đá Đức. Các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường ở các sân vận động để ngăn chặn sự cố như trong trận đấu của Bồ Đào Nha", UEFA tuyên bố.

Ronaldo liên tục bị làm phiền khi đang thi đấu.

"Bất kỳ ai xâm nhập vào sân khi trận đấu đang diễn ra đều sẽ bị đuổi khỏi sân vận động, bị cấm tham gia mọi trận đấu còn lại của EURO 2024, thậm chí bị khởi tố hình sự", UEFA cho biết thêm.

Trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, một cậu bé chạy vào sân và may mắn được chụp hình với Ronaldo. Hành động này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc "đột nhập" của các cổ động viên quá khích khác. Đã có thêm 5 người lớn tiếp cận thủ quân tuyển Bồ Đào Nha trong và sau trận đấu. Một số thanh niên còn níu vai khiến Ronaldo khó chịu.

Dù động cơ của cổ động viên là trong sáng, HLV Roberto Martinez vẫn phải lên tiếng bảo vệ học trò: "Đó thực sự là mối lo ngại. Hôm nay, chúng tôi may mắn khi CĐV chỉ muốn gặp Ronaldo. Nhưng chẳng điều gì đảm bảo rằng trong tương lai, sẽ có những kẻ mang ý đồ xấu chạy vào sân. Khi đó, các cầu thủ sẽ gặp nguy hiểm".

"Chạy vào sân không phải là cách để bày tỏ sự ngưỡng mộ với cầu thủ. Chúng tôi yêu cầu những biện pháp an ninh chặt chẽ hơn", HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha nói thêm.

Chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 16 đội EURO sớm một lượt trận. 2h rạng sáng 27/6, "Seleccao" sẽ chơi trận thủ tục với Georgia.