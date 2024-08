Du lịch 2/9: Giá vé máy bay tăng cao vẫn quét sạch, khách sạn hạng sang kín chỗ

(VTC News) -

Chi gần chục triệu đồng cho 1 đêm khách sạn

Thông tin với Báo điện tử VTC News, ông Trần Đăng Thành, CEO Orion Travel cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay nhiều người dân chọn đi du lịch gần để "né" giá vé máy bay tăng cao nhưng không ngại chi tiêu cho những khu nghỉ dưỡng đắt tiền. Nhiều khách sạn hạng sang đều đã hết phòng từ sớm.

Ví dụ khách sạn Serena Hòa Bình giá 5,3 triệu đồng/đêm kèm bữa ăn sáng và buffet tối; khách sạn Avana Hòa Bình giá 7,8 triệu đồng/đêm; resort Jiva Hoa Lư (Ninh Bình) giá 7,8 triệu đồng/đêm cho căn villa 1 ngủ và 15,1 triệu đồng/đêm cho căn villa 2 ngủ; khách sạn Mandala Kim Bôi (Hòa Bình) có giá rẻ nhất là 4 triệu đồng/đêm và đắt nhất là 8 triệu đồng/đêm tùy theo từng loại phòng…

“Những khách sạn trên đều không tính phụ thu phí ngày lễ. Dù giá phòng khá cao nhưng đều đã được khách đặt hết từ sớm”, ông Thành nói.

Khách đi du lịch Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh minh họa)

Đại diện Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn (Hải Phòng) cũng cho biết, tính đến ngày 30/8, toàn bộ 303 phòng của khách sạn Dream Dragon Resort đã được khách đặt cho dịp lễ 2/9 từ trước đó hai tuần. Ước tính khách sạn sẽ đón 2.200 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Mức giá phòng bình quân tại khách sạn Dream Dragon Resort là 4.400.000 đồng/đêm/phòng; thấp nhất là 3.450.000 đồng và cao nhất là 5.400.000 đồng.

Còn tại quần thể khách sạn Flamingon Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng), giá phòng tronggiai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 dao động từ 3,2 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Khu du lịch này có sức chứa tối đa 1001 phòng đáp ứng cho trên 2.500 du khách nghỉ dưỡng tại 3 tòa Flamingo Premium Cat Ba Beach, Flamingo Grand Cat Ba và Flamingo Premium Lan Ha Bay. Các hạng phòng đa dạng (phòng nghỉ giường đôi, phòng nghỉ 2 giường đơn; căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ hướng núi, hướng biển; biệt thự tổng thống) có tầm nhìn ra vịnh Lan Hạ.

Quần thể khách sạn 5 sao Flamingo Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng).

Cùng nhận định về xu hướng trên, chị Bùi Nhật Linh, nhân viên bán tour du lịch tại Hà Nội nói: “Việc giá vé máy bay dịp lễ cao đột biến khiến nhiều người từ bỏ việc đi du lịch xa để tiết kiệm chi phí. Thay vào đó, họ dùng số tiền này để tìm đến các khách sạn, khu nghỉ dưỡng chất lượng để được hưởng những dịch vụ tốt nhất. Hiện các khách sạn hạng sang tại các điểm du lịch gần Hà Nội đều kín chỗ. Thậm chí, khách đặt mua từ rất sớm khiến quỹ phòng gần như hết từ trước kỳ nghỉ lễ cả tháng trời”, chị Linh nói.

Trong khi đó, anh Phạm Văn Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, gia đình anh đang chuẩn bị đi Hòa Bình để nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ban đầu, gia đình anh dự định đi Đà Lạt nhưng khi khảo sát giá vé máy bay, gia đình 4 người của anh sẽ tiêu hết khoảng 20 triệu đồng. Nếu tính thêm các chi phí khác, chuyến du lịch của gia đình anh có thể hết khoảng 50 triệu đồng. Do đó, anh quyết định đổi hướng, chọn điểm đến gần Hà Nội để tiết kiệm.

“Tôi thuê căn villa cho cả gia đình ở chỉ hết 7,8 triệu đồng. Cả nhà sẽ tự lái xe tới khách sạn. Tôi đã tìm hiểu nơi mình ở, do là khu nghỉ dưỡng hạng sang nên cũng có rất nhiều chỗ chơi, điểm chụp ảnh đẹp. Không khí núi rừng mát mẻ cũng không khác Đà Lạt là mấy. Như vậy, cả gia đình vẫn có thể đi nghỉ lễ cùng nhau mà mức chi phí đã giảm tới vài chục triệu đồng”, anh Hải nói.

Khách sạn Mandala Hòa Bình đắt khách dịp 2/9. (Ảnh minh họa)

Giá vé máy bay cao đột biến vẫn hết sạch

Tuy nhiều du khách chuyển hướng đi du lịch gần nhưng ngành hàng không vẫn rất đắt khách trong dịp này. Theo khảo sát ngày 30/8, nhiều chặng bay đã hết vé từ sớm, dù giá tăng cao hơn từ 1,6 - 2,7 triệu đồng so với thời điểm trước nghỉ lễ (tùy từng chặng).

Cụ thể, vé khứ hồi phổ thông chặng Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines đi ngày 31/8, về ngày 3/9 có giá hơn 9,1 triệu đồng, tăng gần gấp đôi ngày thường và một số chuyến của Vietnam Airlines cho chặng này đã hết vé.

Cũng với đường bay này, cùng thời điểm bay, giá vé hạng phổ thông của Vietjet Air có giá hơn 7,3 triệu đồng, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng, vé khứ hồi hạng phổ thông của Vietjet Air giá 4,5 triệu đồng; của Vietnam Ailines giá 4,3 triệu đồng và Bamboo Airway giá hơn 4,8 triệu đồng. Mức này đắt hơn so với ngày thường 500.000 - 700.000 đồng.

Riêng chặng Hà Nội, TP.HCM - Côn Đảo đã không tìm thấy thông tin về vé. Điều này đồng nghĩa với hết vé đi và đến trong thời điểm từ 31/8 đến hết tháng 9. Một số chuyến bay chặng Hà Nội - Nha Trang; TP.HCM- Nha Trang cũng hết vé.

Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong các ngày từ 30/8-3/9, các hãng bay có kế hoạch khai thác tổng số 4.257 chuyến, bình quân 840 chuyến/ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, số chuyến bay nội địa bình quân là 600 chuyến/ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số chuyến bay quốc tế bình quân là 241 chuyến/ngày, giảm 2% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vé trong dịp lễ Quốc khánh trên các chặng bay tăng lên khoảng 20% so với 1 tuần trước và tăng 40% so với bình quân giai đoạn thấp điểm trước. Ví dụ, ngày 31/8, giá trên đường bay Hà Nội - TP.HCM có các dải vé của Vietnam Airlines từ 2,3 - 3,5 triệu đồng/chiều (đã gồm suất ăn), tăng 23% - 28%; Vietjet Air từ 1,5 - 2,4 triệu đồng/chiều, tăng 25%; Bamboo Airways từ 1,7 - 2,5 triệu đồng/chiều, tăng 24%; Vietravel Airlines khoảng 1,7 triệu đồng/chiều, tăng 19% so với giai đoạn thấp điểm.

Giá vé máy bay 2/9 cao đột biến vẫn hết sạch.

Tour nước ngoài giá rẻ hút khách

Với việc giá vé máy bay tăng cao, nhiều tour du lịch nội địa trở nên đắt đỏ. Vì thế, khi các doanh nghiệp lữ hành chào bán nhiều tour nước ngoài với mức giá rẻ lập tức thu hút được nhiều người quan tâm.

Cụ thể, tour du lịch Hà Nội - Trương Gia Giới - Phượng hoàng cổ trấn (Trung Quốc) 5 ngày 4 đêm có giá 11,9 triệu đồng; tour du lịch Hà Nội - Thái Lan 5 ngày 4 đêm chỉ có giá 7,9 triệu đồng; tour du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm có giá 17,5 triệu đồng; tour du lịch Hà Nội - Osaka (Nhật Bản) 6 ngày 5 đêm có giá 25,9 triệu đồng…

“Những thị trường du lịch gần như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia là những thị trường hút khách Việt Nam nhất bởi mức giá rẻ, di chuyển thuận lợi. Thời điểm này khách không còn mua được tour cho dịp nghỉ lễ nữa. Những tour nước ngoài này đều đã kín chỗ từ 2 tháng trước”, CEO Orion travel cho biết.

Cùng nhận định, đại diện đơn vị lữ hành Vietluxtour cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, lượng khách của công ty này đặt tour nước ngoài chiếm 60% so với trong nước (40%). Bên cạnh những tour nước ngoài truyền thống, dịp này, khách Việt cũng quan tâm tới các tour Đông Nam Á mới phát triển trở lại như Campuchia, Lào do thời gian tham quan không quá dài (4-5 ngày) và có mức giá ở ngưỡng trung bình.

Theo vị này, hiện kế hoạch bán tour du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 đã gần như hoàn thành, Vietluxtour không nhận khách mua tour du lịch nước ngoài từ nhiều ngày trước. Trong khi đó, còn một số tour du lịch nội địa đang được công ty này mở bán nốt.