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Xuất bản ngày 31/07/2026 05:48 PM
Xuất bản ngày 31/07/2026 05:48 PM

Siêu bão Dolphin vượt qua cấp 17, dự báo di chuyển hướng về Trung Quốc

(VTC News) -

Siêu bão Dolphin mạnh lên dữ dội vượt qua cấp 17, dự báo sẽ hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

VTC News
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