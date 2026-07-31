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Siêu bão Dolphin vượt qua cấp 17, dự báo di chuyển hướng về Trung Quốc Siêu bão Dolphin mạnh lên dữ dội vượt qua cấp 17, dự báo sẽ hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

Hà Nội mưa dông giờ tan tầm và dự báo thời tiết 10 ngày tới Theo nhận định của cơ quan khí tượng, Hà Nội mưa dông giờ tan tầm, hình thái này có thể xảy ra trong nhiều thời điểm vào hai ngày cuối tuần Hà Nội.

Giám đốc Boeing Việt Nam về làm Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC Tập đoàn FLC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Vu, Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn.

Cha 60 tuổi hiến thận cứu con trai Người cha 60 tuổi quyết định hiến một quả thận cứu con trai 32 tuổi suy thận giai đoạn cuối, giúp bệnh nhân thoát cảnh lọc máu ba lần mỗi tuần.

XSMT 31/7 - Kết quả XSMT hôm nay thứ Sáu ngày 31/7/2026 XSMT 31/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 31/7/2026 được cập nhật lúc 17h15, theo dõi kết quả XSMT mới nhất, chính xác nhất.

XSGL 31/7 - Kết quả XSGL hôm nay thứ 6 31/7/2026 XSGL 31/7, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 31/7/2026 nhanh nhất, chính xác nhất vào lúc 17h15, xổ số Gia Lai 31/7.

Tranh cãi về tạo hình nhân vật khi đóng phim điện ảnh, NSND Tự Long nói gì? Nam nghệ sĩ chia sẻ về nhân vật trong phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" sau khi đón nhận những ý kiến từ khán giả.

Phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng Năm APEC 2027 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng Năm APEC 2027.

Hà Nội: 10 dự án chống ngập phát huy hiệu quả, các điểm ngập rút nước nhanh hơn Sau hơn 4 tháng thi công, các dự án thoát nước ở Hà Nội phát huy hiệu quả rõ rệt như giảm số điểm ngập, thời gian ngập, độ sâu ngập, diện ngập.

Link xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia 17h ngày 31/7, giải ASEAN Cup 2026 Cập nhật link xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia: Kênh phát sóng, giờ thi đấu, thông tin trận đấu Timor Leste vs Indonesia thuộc bảng A giải ASEAN Cup 2026.

XSMN 31/7 - Kết quả XSMN hôm nay thứ Sáu 31/7/2026 XSMN 31/7/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 31/7 được cập nhật lúc 16h15, theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.

Việt Nam kỳ vọng rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G Dựa trên kinh nghiệm triển khai 4G và 5G, Việt Nam kỳ vọng có thể tăng tốc nghiên cứu và phát triển, rút ngắn thời gian triển khai 6G.

Triệt phá xưởng bơm chiết pod chứa ma túy Etomidate do người nước ngoài cầm đầu Công an TP.HCM triệt phá đường dây bơm chiết, mua bán pod chill chứa ma túy Etomidate do nhóm người Singapore và Malaysia cầm đầu, khởi tố 65 bị can.