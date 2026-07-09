Dự án Vành đai 3 TP.HCM phía Đông hiện thi công ra sao?

Từng được kỳ vọng hoàn thành trước ngày 30/6, đoạn phía Đông Vành đai 3 TP.HCM dài 14,7 km (qua TP Thủ Đức cũ) đến nay vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. Ghi nhận tại công trường cho thấy nhiều vị trí thi công cầm chừng, trong khi khối lượng công việc còn khá lớn.
Dự án Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, đi qua TP.HCM, Bình Dương (trước đây), Đồng Nai và Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Dự án được khởi công từ tháng 6/2023, ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành vào giữa năm 2026.
Theo báo cáo mới nhất, tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 78%. Trong đó, dự án thành phần 1 (qua TP.HCM trước sáp nhập) đạt khoảng 74,6%; thành phần 3 (qua TP Đồng Nai) đạt khoảng 69,1%; thành phần 5 (qua Bình Dương trước đây) đạt khoảng 64,3%; thành phần 7 (qua Tây Ninh) đạt khoảng 92,3%.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày đầu tháng 7, tại gói thầu XL3, các nhịp cầu cạn đi qua khu vực Vinhomes Grand Park đã được nối thông, mặt cầu cơ bản hoàn thành thảm nhựa, hình thành tuyến cầu vượt cao xuyên qua khu dân cư.
Tuy nhiên, nhiều hạng mục phụ vẫn chưa được đẩy nhanh tiến độ. Dù mặt cầu đã được thảm nhựa từ trước, nhiều vị trí khe co giãn vẫn đang thi công cầm chừng.
Vành đai 3 TP.HCM qua khu vực Vinhomes Grand Park là điểm sáng duy nhất của dự án, dù đây cũng không ít lần lùi tiến độ.
Ở hướng từ khu đô thị Vinhomes Grand Park về nút giao Tân Vạn, các nhịp cầu vẫn chưa được nối liền hoàn toàn. Phía dưới cầu, nhiều đoạn đường song hành mới dừng ở công đoạn san lấp nền đường.
Tại gói thầu XL01, tuyến cầu cạn cơ bản đã được kết nối liên tục. Tuy nhiên, các đường dẫn lên xuống vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.
Đáng chú ý, các nhánh đường dẫn cầu cạn vẫn thi công chậm, số lượng công nhân và máy móc trên công trường khá thưa thớt so với khối lượng công việc còn lại.
Trước đó, vào tháng 10/2025, đầu nhánh A tại nút giao thuộc gói thầu XL01 xảy ra tình trạng dịch chuyển kết cấu. Vị trí này nằm trên đường dẫn cầu cạn kết nối với nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch.
Theo kế hoạch trước đây, hạng mục này phải hoàn thành trước ngày 30/4 để đồng bộ với việc đưa vào khai thác đoạn cầu cạn dài 14,7 km. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy khu vực này vẫn đang được thi công cầm chừng.
Đây cũng không phải lần đầu tiến độ đoạn Vành đai 3 qua TP.HCM phải điều chỉnh. Trong bối cảnh nhiều hạng mục vẫn còn dang dở, lực lượng thi công chưa được huy động đồng loạt, nguy cơ dự án tiếp tục lỡ mốc tiến độ đang được đặt ra.
Theo kế hoạch mới, tiến độ thông xe được chia thành hai giai đoạn. Đến ngày 30/9, dự kiến hoàn thành khoảng 38,6 km tuyến chính cao tốc, gồm các đoạn thuộc dự án thành phần 1 (20,8 km), thành phần 3 (5 km), thành phần 5 (6,4 km) và thành phần 7 (6,4 km).
Đến ngày 30/12, mục tiêu hoàn thành toàn bộ khoảng 70,4 km tuyến chính cao tốc cùng khoảng 75 km đường song hành, đường gom.
Liên quan tiến độ dự án, trước đó Sở Xây dựng TP.HCM đã kiến nghị UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép điều chỉnh cơ chế giá hợp đồng xây dựng trong bối cảnh giá vật liệu, nhiên liệu biến động mạnh, nhằm đảm bảo quyền lợi nhà thầu và tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện dự án.
Đồng thời, Sở Xây dựng cũng kiến nghị cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần của Vành đai 3 TP.HCM đến năm 2028 và thực hiện quyết toán vào năm 2029.
Theo cơ quan chức năng, dự án hiện đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Giá trị xây lắp đạt khoảng 78% đối với dự án thành phần 1 và khoảng 70% đối với dự án thành phần 5.
Thành phố đang hoàn thiện thủ tục đầu tư nút giao Tân Vạn, bổ sung cầu Bình Gởi và chuẩn bị đầu tư đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn. Dù chịu tác động từ biến động giá vật liệu và nhiên liệu, TP.HCM vẫn đặt mục tiêu hoàn thành toàn tuyến Vành đai 3 trong năm 2026.
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