Đồng Nai: Phá đường dây mua bán vũ khí, thu giữ 18 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn

Ngày 17/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Bạc Liêu và TP Hà Nội triệt phá thành công chuyên án và chuyển hồ sơ, vật chứng liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án là 18 khẩu súng, 1.056 viên đạn các loại, 17 hộp tiếp đạn cùng nhiều vỏ đạn AK và AR15.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai Hoàng Viết Tới. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai, nhóm người bị đề nghị truy tố gồm: Hoàng Viết Tới (34 tuổi, thường trú tại tỉnh Thanh Hoá, tạm trú tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai); Bùi Vũ Nhật Huy (19 tuổi, biệt danh Cu Tin), Nguyễn Quang Cường (34 tuổi, cùng cư trú tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Lê Anh Khoa (35 tuổi, thường trú tại tỉnh Bình Thuận), Lê Chí Dũng (24 tuổi) và Lê Hoàng Nữa (52 tuổi, còn gọi là Út Nữa) cùng thường trú tại tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, giữa năm 2022, Công an Đồng Nai phát hiện trên địa bàn có một số người tham gia vào hội nhóm chuyên mua bán, lắp ráp trang thiết bị vũ khí trên không gian mạng.

Công an Đồng Nai phát hiện nhóm người này chủ yếu dùng nick ảo để trao đổi, mua bán súng, đạn, diễn ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, như: Bình Thuận, Bạc Liêu, Đồng Nai, Hà Nội và một số tỉnh miền Trung.

Tang vật thu giữ trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an Đồng Nai xác định Hoàng Viết Tới là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn. Tới từng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý, quan hệ rất phức tạp với nhiều đối tượng tiền án, tiền sự về hình sự, ma tuý.

Đêm 17/3/2023, lực lượng phá án khống chế, bắt giữ Hoàng Viết Tới, Nguyễn Quang Cường và Bùi Vũ Nhật Huy. Tang vật thu giữ 14 khẩu súng các loại và nhiều đạn, bộ phận, vật dụng dùng để chế tạo, sửa chữa súng.

Mở rộng điều tra, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Bạc Liêu bắt tiếp 4 người chuyên cung cấp súng cho nhóm đối tượng tại Đồng Nai.

Đồng thời, lực lượng phá án cũng đã phát hiện và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác minh, truy bắt Nguyễn Tùng Anh (22 tuổi, quê tỉnh Sơn La, tạm trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) khi vừa mua một khẩu súng AR15 của Lê Chí Dũng.

Khám xét khẩn cấp nơi Dũng ở, lực lượng phá án thu giữ 1 khẩu súng, gần 420 viên đạn các loại, 2 kẹp đạn, 9 hộp tiếp đạn, 1 thùng linh kiện chế tạo súng. Thu giữ của Huỳnh Hải Đăng 2 khẩu súng cùng 3 vỏ đạn.

Tại Cơ quan điều tra những kẻ này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong số 8 người bị bắt giữ, Ban chuyên án đã chuyển Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an TP Hà Nội mỗi nơi khởi tố 1 vụ án, 1 bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo thẩm quyền.

Đối với những bị can còn lại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng...” và “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ” theo Điều 304, 306 Bộ Luật hình sự.