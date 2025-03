Động đất mạnh ở châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam bị ảnh hưởng

(VTC News) -

Hình ảnh trên mạng xã hội X, được cho là nhà cao tầng đang xây dựng bị đổ do động đất ở Bangkok, Thái Lan. (Video: Weather Monitor)

Vào ngày 28/3, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã xảy ra tại miền trung Myanmar. Tâm chấn nằm gần thành phố Monywa, cách thủ đô Naypyidaw khoảng 150 km về phía tây bắc. Trận động đất này đã gây ra rung lắc mạnh tại nhiều khu vực của Myanmar, đặc biệt là ở các bang Magway và Sagaing.

Tại Thái Lan, mặc dù không nằm trong vùng tâm chấn, nhưng do cường độ mạnh của trận động đất, người dân tại Bangkok và Chiang Mai đã cảm nhận rõ sự rung chuyển. Một số tòa nhà cao tầng ở thủ đô Bangkok bị rung lắc trong khoảng 30 giây, khiến nhiều người dân hoảng loạn và phải sơ tán. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại nghiêm trọng tại Thái Lan, nhưng cơ quan khí tượng nước này đang theo dõi sát diễn biến để đưa ra cảnh báo nếu có dư chấn.

Các cơ quan chức năng của Myanmar và Thái Lan đang đánh giá thiệt hại và tiến hành công tác cứu trợ, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các tòa nhà cũ hoặc có nguy cơ sụp đổ trong trường hợp có dư chấn tiếp theo.

Còn theo cơ quan động đất tại Bắc Kinh, Trung Quốc các cơn chấn động từ trận động đất mạnh này cũng cảm nhận được ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Tân Hoa xã đưa tin, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết, cơn chấn động có cường độ 7,9 độ richter.

Trong khi đó, tại Kazakhstan cũng ghi nhận trận động đất có cường độ 5,2 độ richter ở miền trung, theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC). EMSC cũng báo cáo trận động đất này có tâm chấn sâu 10km.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương (Pacific Ring of Fire), một khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới. Vành đai này kéo dài hơn 40.000 km, bao quanh Thái Bình Dương, đi qua các quốc gia như Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Papua New Guinea, New Zealand, và các khu vực ven biển của Mỹ, Canada, Chile, và Peru.

Sự hoạt động mạnh mẽ của các mảng kiến tạo, đặc biệt là mảng Thái Bình Dương, mảng Á-Âu, mảng Ấn - Úc và mảng Philippines, là nguyên nhân chính gây ra các trận động đất và núi lửa trong khu vực. Các quốc gia như Myanmar, Thái Lan, Vanuatu, và Kyrgyzstan tuy không nằm trực tiếp trên vành đai này nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo gần đó.

Vành đai lửa Thái Bình Dương thường xuyên ghi nhận các trận động đất lớn, đôi khi gây ra sóng thần, như trận động đất 9,1 độ Richter ở Sumatra (Indonesia) năm 2004 hay trận động đất 9,0 độ Richter kèm sóng thần ở Nhật Bản năm 2011.

Một số hình ảnh về trận động đất ngày 28/3 ở các nước châu Á - Thái Bình Dương:

Hình ảnh trên mạng xã hội X về động đất ở Myanmar.

Ảnh hưởng động đất ở Thái Lan. (Ảnh: Reuters)