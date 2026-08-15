HLV Malaysia dè chừng tốc độ và thể lực của cầu thủ Việt Nam

(VTC News) -

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi với Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của Malaysia đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân cho biết toàn đội có tinh thần tốt nhưng phải giải quyết bài toán nhân sự khi nhiều cầu thủ không đạt thể trạng tốt nhất.

“Việt Nam là đội bóng mạnh và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất, nhưng đội vẫn sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm bên cạnh các nhân tố trẻ. Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung và tự tin vào khả năng của mình thay vì quá chú ý đến đối thủ.

Đây là trận chúng tôi được thi đấu trên sân nhà nên cần nỗ lực hết sức để tìm kiếm cơ hội. Trong tình hình hiện tại, mọi thứ không dễ dàng khi một số cầu thủ chấn thương và đội bóng thiếu hụt lực lượng. Với tư cách HLV trưởng, tôi sẽ cố gắng tìm ra phương án tốt nhất để đội có thể thi đấu hiệu quả”, ông Tan nói.

HLV Tan Cheng Hoe.

Nhà cầm quân sinh năm 1968 cũng nhắc đến trải nghiệm đối đầu không thuận lợi của đội nhà trước tuyển Việt Nam. Ông đặc biệt lưu ý các học trò phải cảnh giác với những cá nhân có khả năng tạo đột biến của đối phương, trong đó có Nguyễn Quang Hải.

“Tôi không có thành tích tốt khi đối đầu với Việt Nam. Họ lúc này là đội bóng mạnh với HLV giỏi. Malaysia phải cảnh giác trước các cầu thủ bên phía Việt Nam, trong đó có Quang Hải. Đương nhiên, tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ lớn của các CĐV nhà cho trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam“, ông Tan Cheng Hoe nói.

Nhà cầm quân Malaysia đặc biệt lưu ý khả năng chuyển trạng thái nhanh, phối hợp tốt và nền tảng thể lực của tuyển Việt Nam, trong đó Xuân Son, Đình Bắc cùng các cầu thủ trên hàng công có thể gây ra nhiều khó khăn cho họ.

“Ở khâu phòng ngự, chúng tôi phải thực sự tập trung vào những tình huống chuyển trạng thái của Việt Nam bởi họ có tốc độ rất tốt. Họ phối hợp rất hay, có nền tảng thể lực mạnh, đặc biệt là Xuân Son và tiền đạo số 9, những người có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi tin rằng các hậu vệ của chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng đối phó với những tình huống đó. Đây là một thử thách và điều quan trọng là phải tin tưởng vào bản thân”, ông khẳng định.

Trong khi đó, trung vệ tuyển Malaysia Ubaidullah Shamsul Fazili cho biết: “Hiện tại, chúng tôi hướng tới trận bán kết với quyết tâm thi đấu thật tốt. Không có điều gì là không thể trong bóng đá. Nếu nỗ lực hết sức, chúng tôi tin mình có thể làm được.

Tôi không nghĩ trận đấu này tạo ra quá nhiều áp lực. Bản thân tôi cũng không cảm thấy áp lực trước việc Việt Nam thường giành kết quả tốt trong những lần đối đầu trước đây. Chúng tôi sẽ giữ bình tĩnh và tận hưởng trận đấu. Điều quan trọng nhất là thi đấu hết khả năng và tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi vẫn là chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi chứng minh khả năng của mình”.

Ubaidullah Shamsul Fazili đánh giá cao chất lượng của nhiều cầu thủ đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là những cầu thủ từng thi đấu ở cấp độ U23 như Đình Bắc. Dù vậy, anh tự tin vào khả năng phòng ngự của Malaysia và hy vọng có thể ngăn các chân sút Việt Nam ghi bàn.

Theo lịch thi đấu, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách tại sân của đối thủ ở trận lượt về 3 ngày sau đó.