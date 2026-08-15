HLV Kim Sang-sik: Tuyển Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt trước Malaysia

(VTC News) -

Sáng 15/8, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng tiền đạo Nguyễn Xuân Son tham dự buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định toàn đội đang có thể trạng tốt và đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi trên sân khách.

“Rõ ràng, thành tích này là kết quả từ sự đóng góp của tất cả các đồng đội và thành viên trong đội. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi. Đồng thời, tôi hy vọng mình có thể ghi thêm nhiều bàn thắng và giúp đội tiến vào trận chung kết. Ở trận lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được kết quả tốt nhất”, HLV Kim Sang-sik nói.

Đánh giá về tình hình lực lượng, chiến lược gia người Hàn Quốc xác nhận tuyển Việt Nam không gặp vấn đề đáng lo ngại về nhân sự. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách và thích nghi với điều kiện mặt sân tại Kuala Lumpur là thử thách mà các cầu thủ cần vượt qua.

HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đang có thể trạng tốt và đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi trên sân khách.

“Đây là trận bán kết nên chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Chúng tôi cũng sẽ thi đấu trên sân khách, do đó phải nỗ lực hết sức để có màn trình diễn tốt vào ngày mai. Tất cả các cầu thủ cũng cần làm quen với mặt cỏ và điều kiện sân bãi mới. Hiện tại, tình trạng của đội tuyển Việt Nam rất tốt, không có cầu thủ nào gặp chấn thương.

Tôi được biết Malaysia sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Họ là một đội bóng có sự cân bằng rất tốt và rõ ràng là một đối thủ mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích những điểm yếu của họ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai. Hy vọng chúng tôi có thể giành được một kết quả tốt”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Khi được hỏi liệu đối thủ có trở nên dễ chơi hơn khi không còn những cầu thủ nhập tịch từng góp mặt ở cuộc đối đầu trước đây, nhà cầm quân 49 tuổi cho rằng những cầu thủ Malaysia hiện tại vẫn sở hữu năng lực chuyên môn tốt.

“Các cầu thủ Malaysia hiện tại có kỹ năng chuyên môn tốt. Ban huấn luyện và hậu vệ Việt Nam đã phân tích kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ. Đó không phải vấn đề quá lớn, bóng đá không chỉ là câu chuyện cá nhân mà là tập thể. Tôi tin ngày mai tuyển Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt”, ông khẳng định,

Tuyển Việt Nam bước vào bán kết với vị trí nhất bảng A sau 3 chiến thắng và một trận hòa. Theo HLV Kim Sang-sik, thành tích này đến từ sự nỗ lực của toàn bộ đội hình cũng như quá trình nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng đối thủ.

“Ở vòng bảng, tất cả cầu thủ đã nỗ lực hết mình, thể hiện sự cống hiến và thi đấu tốt. Chúng tôi cũng phân tích kỹ lưỡng từng đối thủ và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Đó chính là lý do giúp chúng tôi vào bán kết.

Nhưng vòng bảng khác biệt hoàn toàn so với bán kết. Ở vòng này, các cầu thủ có thêm động lực thi đấu và chuẩn bị kỹ càng hơn. Mục tiêu quan trọng nhất là nỗ lực không ngừng nghỉ”, HLV Kim Sang-sik nói.

Theo lịch thi đấu, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách tại sân của đối thủ ở trận lượt về ba ngày sau đó.