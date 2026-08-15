12 đội bóng dự giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 2026

(VTC News) -

Tham dự mùa giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số lần đầu tiên có 4 đội bóng của tỉnh Lào Cai, gồm: phường Nghĩa Lộ, xã Lâm Thượng, xã Võ Lao và xã Lục Yên. 8 đội bóng còn lại đến từ các địa phương khác nhau: xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ; xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu; xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên; xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai; xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk; xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng và xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Sự góp mặt của các 12 đội bóng từ nhiều vùng miền cho thấy bước mở rộng rõ nét của Giải, tạo nên một bản đồ đa dạng và không gian gặp gỡ giữa những cộng đồng có bản sắc văn hóa, điều kiện sống cùng phong trào thể thao khác nhau.

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 2026 có 12 đội tham dự.

Những năm qua, từ nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bóng đá nữ đã hình thành và phát triển bằng chính tình yêu thể thao của cộng đồng. Những người phụ nữ vốn gắn với gia đình, lao động, sản xuất và đời sống bản làng đã bước ra sân bóng, trở thành cầu thủ và những nhân vật truyền cảm hứng ngay trong cộng đồng mình.

Từ những sân chơi ở cơ sở, *Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026* được phát triển lên quy mô toàn quốc, tạo cơ hội để những đội bóng từ nhiều vùng miền gặp gỡ, thi đấu và cùng xuất hiện trên một sân chơi chung.

Giải do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, hướng tới xây dựng một sân chơi có bản sắc riêng, có khả năng phát triển bền vững khi gắn thể thao với đời sống cộng đồng và văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026 không chỉ hướng tới những trận đấu hấp dẫn, mà còn tạo ra một sân chơi để phụ nữ dân tộc thiểu số có cơ hội luyện tập, thi đấu, giao lưu và thể hiện mình.

Một nét đặc trưng của Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026 là các đội bóng sẽ thi đấu trong những bộ trang phục được phát triển từ trang phục truyền thống của dân tộc mình, vừa đảm bảo yêu cầu thi đấu vừa giữ được những dấu ấn đặc trưng về chất liệu, hoa văn và bản sắc.

Không chỉ là một sân chơi thể thao, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026 được kỳ vọng trở thành không gian để vận động viên từ nhiều vùng miền gặp gỡ, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm những giá trị văn hóa của địa phương đăng cai.am VTV Cup lần thứ I, năm 2026 đến với khán giả cả nước

Các trận đấu của Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV5, VTV6, Nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.