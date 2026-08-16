Xác định 2 võ sĩ tranh đai vô địch Lion Championship hạng 52 kg đầu tiên

(VTC News) -

LION Championship 34 khép lại tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM với nhiều diễn biến đáng chú ý, trong đó tâm điểm là hai trận bán kết MMA Pro hạng 52kg. Lê Hoàng Đức và Bùi Đình Khải lần lượt vượt qua Võ Tiến Đạt và Bùi Xuân Nguyên để giành quyền bước vào trận chung kết tranh chức vô địch. Bên cạnh đó, sự kiện còn chứng kiến những chiến thắng đáng chú ý của Huỳnh Ngọc Tín, Kpa Thuân, Lê Quang Linh, Lưu Đức Mạnh và Võ Nguyễn Ngọc Linh.

Ở trận đấu tâm điểm, Lê Hoàng Đức tiếp tục cho thấy kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu khi đối đầu Võ Tiến Đạt. Nhà vô địch Muay thế giới chủ động sử dụng những đòn chân chính xác để duy trì khoảng cách, đồng thời liên tục tạo sức ép khiến Tiến Đạt gặp khó khăn trong việc triển khai lối đánh. Sau ba hiệp đấu, Lê Hoàng Đức được các trọng tài chấm thắng bằng quyết định đồng thuận, qua đó giành tấm vé vào chung kết hạng 52kg.

Đối thủ của Hoàng Đức trong trận tranh đai sẽ là Bùi Đình Khải. Ở trận bán kết còn lại, Đình Khải tạo ra một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện khi tung cú đá thẳng chính xác vào vùng thân của Bùi Xuân Nguyên. Đòn đánh khiến Xuân Nguyên không thể tiếp tục thi đấu, giúp Đình Khải giành chiến thắng bằng TKO và trở thành cái tên đầu tiên ghi tên vào trận chung kết MMA Pro hạng 52kg.

Lê Hoàng Đức (xanh) vượt qua Võ Tiến Đạt để giành quyền bước vào trận chung kết tranh chức vô địch. (Ảnh: LION Championship)

Nếu hai trận bán kết hạng 52kg tạo ra cặp đấu chung kết được chờ đợi, thì hạng 56kg tiếp tục chứng kiến những màn so tài đáng chú ý. Lưu Đức Mạnh giành chiến thắng trước Lương Trọng Nghĩa bằng quyết định đồng thuận sau ba hiệp đấu. Trọng Nghĩa từng có thời điểm tạo sức ép đáng kể bằng những chuỗi đòn boxing, nhưng Lưu Đức Mạnh đã điều chỉnh chiến thuật ở hiệp cuối, chủ động áp sát và kiểm soát để bảo toàn lợi thế.

Cũng ở hạng 56kg, Huỳnh Ngọc Tín tiếp tục khẳng định sức mạnh trong những pha đánh đứng khi đối đầu Trần Ngọc Lâm. “Nghệ nhân knockout” nhanh chóng tạo khác biệt bằng những đòn đánh có sức nặng và độ chính xác cao. Trận đấu chỉ kéo dài 2 phút 34 giây của hiệp đầu tiên trước khi trọng tài can thiệp, giúp Huỳnh Ngọc Tín giành chiến thắng TKO. Đây là một trong những màn kết thúc nhanh và ấn tượng nhất tại LC34.

Tại hạng 60kg, Lê Quang Linh vượt qua Lê Minh Hoàng bằng quyết định đồng thuận sau ba hiệp đấu giằng co. Quang Linh khởi đầu tốt với khả năng đánh đứng hiệu quả, nhưng Minh Hoàng dần tìm được phương án gây khó khăn bằng những tình huống đeo bám và kiểm soát. Dù vậy, Quang Linh vẫn duy trì được khả năng tạo sát thương và bảo vệ lợi thế đến hết trận để nhận được sự đồng thuận từ các trọng tài.

Một chiến thắng đáng chú ý khác thuộc về Kpa Thuân trong lần đầu thi đấu ở thể thức MMA Pro. Đối đầu Phan Huy Hoàng, Kpa Thuân khởi đầu không thuận lợi khi bị đối phương tạo knockdown và liên tục tìm kiếm cơ hội kết thúc trận đấu bằng các đòn siết. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ và nền tảng vật giúp Kpa Thuân từng bước xoay chuyển thế trận. Sang hiệp ba, võ sĩ này tung cú móc vào vùng thân khiến Huy Hoàng không thể tiếp tục thi đấu, qua đó giành chiến thắng TKO.

Ở nội dung MMA Pro nữ hạng 56kg, Võ Nguyễn Ngọc Linh vượt qua Tạ Mai Hương bằng quyết định đồng thuận sau ba hiệp. Trận đấu diễn ra tương đối thận trọng, nhưng Ngọc Linh tạo được ưu thế nhờ khả năng đưa trận đấu xuống sàn và duy trì vị trí kiểm soát. Chiến thắng giúp đại diện Raptor MMA tiếp tục khẳng định vị thế ở hạng cân này.

Như vậy, kết quả đáng chú ý nhất của LC34 là việc Lê Hoàng Đức và Bùi Đình Khải chính thức tạo thành cặp chung kết MMA Pro hạng 52kg. Một bên là võ sĩ giàu kinh nghiệm với nền tảng striking nổi bật, bên còn lại là Đình Khải vừa tạo dấu ấn bằng một chiến thắng TKO đầy thuyết phục. Trận chung kết vì thế hứa hẹn trở thành một cuộc đối đầu đặc biệt về mặt chiến thuật khi kinh nghiệm và khả năng kiểm soát của Hoàng Đức sẽ đối đầu với sức trẻ cùng khả năng tạo đột biến của Đình Khải.