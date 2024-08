Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Campuchia lần thứ 7

(VTC News) -

Đồng chủ trì đối thoại là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Chay Saing Yun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đại tướng Chay Saing Yun gửi lời chia buồn sâu sắc tới Việt Nam trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua mất mát to lớn này để tiếp tục sự nghiệp phát triển đất nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại đối thoại.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ, nhân dân và Quân đội hoàng gia Campuchia đã chia sẻ sự mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam; hết sức xúc động trước tình cảm của nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam nói chung và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước có quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Quân đội và nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Campuchia.

Đại tướng Chay Saing Yun phát biểu tại đối thoại.

Đại tướng Chay Saing Yun nhấn mạnh, Đối thoại lần này là minh chứng rất quan trọng, phản ánh mối quan hệ gần gũi giữa quân đội hai nước và phù hợp với tình hình trong khu vực và thế giới; tiếp tục thúc đẩy, góp phần quan trọng hơn nữa trong việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Campuchia.

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; thống nhất đánh giá môi trường chính trị, an ninh thế giới và một số khu vực đã và đang trải qua những biến động hết sức nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Hai bên khẳng định các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định khu vực.

Về vấn đề trên biển, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS-1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Về hợp tác quốc phòng song phương, hai Trưởng đoàn nhấn mạnh, kể từ phiên Đối thoại lần thứ 6 (4/2023), hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia đã được hai Bên triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả; trong đó có nhiều hoạt động tạo được sự lan toả cao về quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước.

Thời gian tới, trên cơ sở triển khai nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả một số trọng tâm hợp tác sau: trao đổi đoàn các cấp, trọng tâm là đoàn cấp cao; hợp tác bảo vệ biên giới, hải quân, cảnh sát biển với các cơ chế, hoạt động thiết thực, hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; phát huy hiệu quả cơ chế giao lưu, hợp tác; giao lưu sĩ quan trẻ; phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ quân nhân mỗi nước, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và Quân đội hai nước; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là cơ chế do ASEAN dẫn dắt; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tướng Chay Saing Yun ký biên bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 7.

Việt Nam mong muốn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia ủng hộ các sự kiện do Việt Nam tổ chức, đặc biệt là những hoạt động kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 vào tháng 12 năm 2024.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời và mong muốn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia cùng các doanh nghiệp có uy tín tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 2.

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Campuchia lần thứ 7