Giám đốc An sinh xã hội Mỹ ra lệnh giải thể cơ quan vì 'hiểu sai'

Ngày 21/3, lãnh đạo cơ quan An sinh xã hội Mỹ Leland Dudek, người đồng hành với nhóm do ông Musk lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã hiểu sai phát quyết của toà án.

"Vì vậy, tôi không giải thể cơ quan này", ông Dudek nói, người đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm ủy viên điều hành của Cơ quan. Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ chuyên quản lý các phúc lợi cho hàng chục triệu người cao tuổi và người khuyết tật.

Cơ quan An sinh xã hội Mỹ (Ảnh: AP)

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump cam kết thu hẹp quy mô chính phủ, cử ông Musk tìm cách giảm lãng phí. Ông Trump và ông Musk cho rằng sự gian lận chương trình an sinh xã hội đang lan rộng. Nhóm của ông Musk, được gọi là Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE), cần truy cập vào dữ liệu của cơ quan để xác định việc gian lận các khoản thanh toán phúc lợi.

Tuy nhiên, ngày 20/3, thẩm phán Hollander chỉ trích Cơ quan An sinh xã hội Mỹ (SSA) vi phạm luật hành chính và luật bảo mật khi trao cho DOGE “quyền truy cập không giới hạn vào dữ liệu cá nhân và riêng tư của hàng triệu người Mỹ”.

Những dữ liệu này bao gồm: Số An sinh Xã hội; Hồ sơ y tế, bao gồm sức khỏe tâm thần và tiền sử nhập viện; Số giấy phép lái xe; Thông tin ngân hàng và thẻ tín dụng; Hồ sơ thuế, lịch sử thu nhập và công việc; Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn; Địa chỉ nhà riêng và nơi làm việc.

Thẩm phán Hollander còn nhấn mạnh rằng DOGE “không thể đưa ra bất kỳ lý do hợp lý nào” cho việc yêu cầu quyền truy cập không hạn chế vào hệ thống dữ liệu của SSA, điều này khiến hàng triệu công dân Mỹ bị phơi bày thông tin cá nhân nhạy cảm.

Dù vậy, lệnh của tòa vẫn cho phép DOGE tiếp cận dữ liệu đã được ẩn danh hoặc biên tập lại, với điều kiện các thành viên DOGE phải trải qua khóa đào tạo tiêu chuẩn về quy định bảo mật dữ liệu của SSA.

"Những tuyên bố về phạm vi của lệnh là không chính xác", bà viết trong thư gửi đến luật sư. Bà cho biết trong phán quyết ngày 19/3 rằng nhóm của ông Musk vẫn có thể truy cập các hồ sơ khi thông tin cá nhân không hiển thị. Thẩm phán nói rằng lệnh này rõ ràng cho phép nhân viên cơ quan vẫn có thể truy cập các tài liệu chưa bị xóa.

Các nỗ lực của chính quyền ông Trump tại Cơ quan An sinh Xã hội khiến nhiều người nghỉ hưu lo lắng. Hơn 100 người - bao gồm cả người nghỉ hưu và thành viên công đoàn - cùng tập trung tại một bãi đỗ xe ở White Plains, New York, vào ngày 22/3 để phản đối việc đóng cửa văn phòng An sinh Xã hội địa phương.

Elon Musk, người giàu nhất thế giới, từng gọi hệ thống An sinh Xã hội là “mô hình lừa đảo Ponzi (đa cấp) lớn nhất mọi thời đại”. Ông cũng đưa ra tuyên bố chưa kiểm chứng rằng “hàng triệu người đã chết vẫn đang nhận trợ cấp”.

Ông Musk cho biết ông có kế hoạch cắt giảm 700 tỷ USD tiền gian lận mỗi năm từ các chương trình phúc lợi như An sinh Xã hội, Medicare và Medicaid – một con số cao hơn rất nhiều so với ước tính của các chuyên gia.