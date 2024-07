Việt Nam mong muốn các công ty Philippines tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế

(VTC News) -

Ngày 22/7, tại thủ đô Manila, Philippines đã diễn ra Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 6. Đồng chủ trì đối thoại là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam và Trung tướng Irineo Cruz Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Philippines.

Mở đầu Đối thoại, được tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, thay mặt Bộ Quốc phòng Philippines, Trung tướng Espino gửi lời chia buồn sâu sắc tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh đoàn kết của toàn dân, tiếp tục xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Trưởng đoàn Việt Nam tại Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 6.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Philippines và cá nhân đồng chí Thứ trưởng đã gửi lời chia buồn với Việt Nam. Sự chia sẻ này là minh chứng cho tình cảm, quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng.

Tại đối thoại, hai trưởng đoàn đã nghe thông báo về kết quả cuộc họp lần thứ 7 của Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng. Đánh giá cao kết quả của Hội nghị Nhóm làm việc, cả hai trưởng đoàn khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa Philippines và Việt Nam.

Trung tướng Irineo Cruz Espino, Trưởng đoàn Philippines tại Đối thoại.

Hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng đạt được kể từ Đối thoại lần thứ 5 năm 2023 trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp; duy trì các cơ chế tham vấn và đối thoại; trao đổi thông tin; hợp tác đào tạo; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và ADMM+; hỗ trợ các sự kiện do mỗi nước đăng cai, trong đó có Triển lãm Quốc phòng và An ninh châu Á (ADAS) của Philippines vào tháng 9/2024 và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 vào tháng 12/2024.

Việt Nam mong muốn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines ủng hộ các sự kiện do Việt Nam tổ chức, đặc biệt là những hoạt động kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 và mong muốn các doanh nghiệp Philippines tham gia Triển lãm.

Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước trong việc phối hợp duy trì an ninh trên các vùng biển giáp ranh và xử lý hiệu quả sự cố; hoan nghênh việc ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác hàng hải giữa Lực lượng Cảnh sát biển hai nước vào tháng 1 năm 2024 vừa qua nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Philippines cũng ủng hộ hợp tác trong các lĩnh vực khác có tác động tích cực đến quan hệ song phương, bao gồm hợp tác hậu cần và quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ (HADR), quân y, an ninh mạng và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Quang cảnh Đối thoại.

Chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, hai bên khẳng định hòa bình, ổn định và phát triển chung là lợi ích của tất cả các nước trên thế giới; nhấn mạnh nỗ lực chung nhằm đóng góp tích cực vào việc tăng cường, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Hai bên nhất trí, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của khu vực và thế giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các cam kết và thực thi việc tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Hai trưởng đoàn đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 6.

Thời gian tới, hai bên khẳng định tiếp tục nỗ lực đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn với các trọng tâm: trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; thúc đẩy tham vấn và đối thoại hiệu quả, trong đó có Đối thoại chính sách quốc phòng để kịp thời trao đổi và vạch ra những hợp tác trong tương lai; tăng cường hợp tác thiết thực và hiệu quả các lĩnh vực thông qua các chuyến thăm làm việc, duy trì trao đổi thông tin và đào tạo; tăng cường hợp tác trên biển: cứu hộ cứu nạn, ứng phó thảm hoạ thiên tai, phòng chống tội phạm, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống…

Kết thúc Đối thoại, hai trưởng đoàn đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 6.