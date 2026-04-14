Đỗ Hoàng Hên: Tiếc không được khoác áo tuyển Việt Nam sớm hơn

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (tên gốc Hêndrio Araújo da Silva) đang trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Việt Nam. Ở tuổi 32, tiền vệ gốc Brazil không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ thuật cá nhân, mà còn sở hữu nền tảng đào tạo đáng chú ý khi từng có gần 4 năm ăn tập tại lò La Masia trứ danh của FC Barcelona.

Tại V.League 2025/2026, Hoàng Hên tiếp tục chứng minh bản thân với 7 bàn thắng cùng 5 kiến tạo, trở thành một trong những mắt xích quan trọng của Hà Nội FC. Màn thể hiện ổn định giúp anh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và ra sân lần đầu trong trận giao hữu gặp Bangladesh.

Trong cuộc trò chuyện với VTC News, chân sút nhập tịch đã chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ khi lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam cũng như những ký ức đặc biệt trong quãng thời gian trưởng thành ở La Masia - lò đào tạo cầu thủ trứ danh của bóng đá thế giới.

Đỗ Hoàng Hên (số 9) lần đầu ra sân cho đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3/2026. (Ảnh: Đắc Huy)

Chuyện chưa kể ở La Masia

- Trước khi đến Việt Nam, anh từng trải qua một môi trường mà rất nhiều cầu thủ trẻ mơ ước, đó là lò đào tạo trứ danh ở La Masia. Hãy kể cho chúng tôi nghe về La Masia.

Tôi phải nói rằng cách họ làm việc thực sự rất tuyệt vời. Ở đó, họ không chỉ đào tạo cầu thủ mà còn định hình con người. Bạn được dạy về sự khiêm tốn, về cách ứng xử và con đường cần đi, bởi họ đã có kinh nghiệm từ rất nhiều cầu thủ từng trở thành ngôi sao lớn. Họ cố gắng giúp bạn trở nên hoàn thiện cả về nhân cách lẫn chuyên môn.

Tôi cảm thấy rất tự hào khi có khoảng 3 năm rưỡi đến 4 năm là một phần của La Masia. Đó là một cơ hội lớn trong sự nghiệp của tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn ở đó và điều đó khiến tôi rất vui.

Đó là môi trường đẳng cấp cao, nên bạn phải cố gắng hết sức. Ai cũng tài năng, nhưng mỗi mùa lại có người còn tài năng hơn. Vì vậy bạn phải tập trung, làm việc chăm chỉ, sống tốt, khiêm tốn và lắng nghe huấn luyện viên. Ai ở đó cũng là cầu thủ giỏi.

- Nói đến La Masia là nói đến Messi. Ở đó, mọi người nghĩ về Messi thế nào?

Anh ấy là hình mẫu nhưng ở La Masia, người ta thường lấy Iniesta và Xavi làm ví dụ nhiều hơn. Messi là trường hợp đặc biệt, rất khó để học theo. Anh ấy là độc nhất. Còn Iniesta và Xavi là hình mẫu rõ ràng hơn về phong cách La Masia. Họ là đại diện cho sự chăm chỉ.

Trước khi đến Việt Nam, Hoàng Hên được đào tạo ở La Masia - học viện bóng đá trẻ trứ danh của câu lạc bộ Barcelona. (Ảnh: Như Đạt)

- Đó là lò đào tạo danh tiếng mà rất nhiều cầu thủ trẻ mơ ước. Vì sao anh lại rời đi?

Khi đó tôi còn rất trẻ và phải sống xa gia đình. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã phải sống ở Brazil cùng anh trai. Mẹ tôi sang Tây Ban Nha trước, rồi khi có điều kiện tốt hơn, bà mới cố gắng đưa chúng tôi sang cùng.

Khi tôi đến Tây Ban Nha, sau 2 năm tôi phải chuyển đến Barcelona, vào La Masia. Trước đó tôi đã có một khoảng thời gian xa gia đình, và rồi lại tiếp tục như vậy. Tôi biết đó là một cơ hội lớn, nhưng khi còn quá trẻ, bạn không thực sự quan tâm đến điều đó, bạn chỉ muốn ở bên mẹ, bên gia đình. Vì thế đó là khoảng thời gian khó khăn để tôi chấp nhận.

Gia đình tôi khi đó cũng phải làm việc, họ không thể theo tôi đến Barcelona, và tôi cũng chưa phải là cầu thủ chuyên nghiệp với mức lương đủ lớn để hỗ trợ gia đình. Vì vậy tôi ở đó 3 năm rưỡi. Năm cuối tôi chỉ được thi đấu một chút, không nhiều.

Sau đó tôi có cơ hội chuyển đến Sevilla, đội Betis, và nơi đó ở ngay cạnh thành phố mẹ tôi sống, nên tôi đã chọn rời đi. Dù HLV rất muốn tôi ở lại vì ông ấy thích cách tôi chơi bóng, nhưng thời điểm đó tôi quyết định được ở gần gia đình.

Sau 5 năm ở Việt Nam, Hoàng Hên mới đủ điều kiện nhập quốc tịch. (Ảnh: Đắc Huy)

Tiếc không được khoác áo đội tuyển Việt Nam sớm hơn

- Ngày 26/3 là cột mốc rất đặc biệt của Hoàng Hên, là ngày anh ra sân lần đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. 24 giờ trước trận đấu trôi qua có gì khác lạ đối với anh?

Ngày hôm đó thực sự rất quan trọng với tôi, mọi thứ đều diễn ra theo cách tuyệt vời. 24 giờ trước trận đấu, về cơ bản không khác nhiều so với các trận khác, nhưng tôi giữ sự tập trung ở mức cao nhất vì đây là lần ra mắt đội tuyển. Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để có thể thể hiện tốt nhất trong trận gặp Malaysia, sẵn sàng cho cơ hội của mình. Với tôi, ngày hôm đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Tôi vẫn giữ những thói quen quen thuộc trước mỗi trận đấu. Tôi thích thức dậy, ăn sáng rồi đi dạo. Ở đội tuyển, chúng tôi cũng có các bài giãn cơ và đi bộ, nên mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Sau bữa trưa, tôi chợp mắt một chút trước khi bước vào trạng thái sẵn sàng thi đấu.

Riêng ngày hôm đó, tôi hơi khó ngủ hơn bình thường vì cứ nghĩ nhiều về trận đấu. Đó là cảm giác lo lắng nhiều hơn là hồi hộp, bởi tôi đặt khá nhiều kỳ vọng vào lần ra sân đó. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn, đội giành chiến thắng và ai cũng cảm thấy rất vui.

Hoàng Hên đặt mục tiêu giúp CLB Hà Nội trở lại vị thế số 1 tại V.League và mơ ước cùng đội tuyển Việt Nam dự World Cup.

- Trong quá trình chuẩn bị cho ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam, anh đã làm điều gì đặc biệt để dành riêng cho trận đấu đó?

- Khoảnh khắc nhận được thông báo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam diễn ra thế nào? Nhiều người đã dự đoán rằng anh sẽ được triệu tập. Điều đó có khiến anh mất đi sự háo hức?

Chắc chắn là không, bởi tôi đã chờ đợi khoảnh khắc đó suốt 5 năm. Đặc biệt là năm ngoái, khi tôi chờ đợi quốc tịch, cảm giác háo hức càng lớn hơn bao giờ hết. Khi thấy tên mình trong danh sách, tôi rất vui, nhưng lúc đó vẫn chưa chính thức nên tôi buộc phải kìm nén và chưa bộc lộ sự hạnh phúc của mình.

Đến khi danh sách cuối cùng được công bố, tôi gần như không thể diễn tả thành lời. Với tôi, đó thực sự là khoảnh khắc giấc mơ trở thành hiện thực.

Khoác áo đội tuyển VIệt Nam là giấc mơ thành hiện thực của Hoàng Hên. (Ảnh: Như Đạt)

- Nhớ lại sau khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội và nhập quốc tịch, anh đã phải nghỉ thi đấu một thời gian. Đối với một cầu thủ, việc phải nghỉ thi đấu chẳng dễ dàng gì. Mọi người ở Hà Nội FC đã giúp anh vượt qua giai đoạn đó thế nào?

Họ đã hỗ trợ tôi rất nhiều, cả trong và ngoài sân cỏ. Trước đó, tôi thi đấu cho Nam Định hơn nửa mùa giải, nên khi chuyển sang Hà Nội FC, mọi thứ không hề dễ dàng. Đặc biệt là ở trận cuối gặp Hà Nội FC, chúng tôi thắng 2-1 và chính tôi là người ghi bàn, nên cảm giác chuyển sang đội bóng mới ngay sau đó cũng khá đặc biệt và có phần khó thích nghi.

Điều khiến tôi cảm thấy vui là được ra sân thi đấu và tận hưởng cùng các đồng đội, có thể hỗ trợ họ trong các trận đấu. Nhưng khi tập luyện với Hà Nội FC, tôi lại chưa thể giúp họ trên sân, điều đó thật sự khó khăn. Đặc biệt là giai đoạn đầu mùa này, chúng tôi khởi đầu không tốt nhưng tôi lại không thể góp sức.

Tuy nhiên, các huấn luyện viên, chủ tịch, tất cả mọi người ở Hà Nội FC đều cố gắng giúp tôi giữ bình tĩnh, tiếp tục làm việc chăm chỉ và sẵn sàng cho thời điểm tôi có quốc tịch và được thi đấu.

- Năm nay anh đã 32 tuổi. Anh có tiếc vì không được khoác áo đội tuyển Việt Nam sớm hơn?

Có. Kể từ khi có quốc tịch, tôi luôn mang trong mình một kỳ vọng rằng mình sẽ có cơ hội được triệu tập. Vì vậy, tôi thực sự mong chờ ngày được ra sân thi đấu. Như tôi đã chia sẻ, tôi có chút lo lắng khi nghĩ về khoảnh khắc đó. Nhưng nhìn lại, mọi thứ trong cuộc sống của tôi dường như luôn đến vào đúng thời điểm. Vì thế, tôi chọn tin vào hành trình của mình và kiên nhẫn chờ đợi thời khắc ấy.

- Mục tiêu của anh trong những năm sự nghiệp còn lại là gì? Có bao nhiêu phần trăm trong đó là dự định với bóng đá Việt Nam, với câu lạc bộ Hà Nội?

Tôi thật sự mong muốn giúp Việt Nam giành thêm nhiều danh hiệu, có được những chiến thắng lớn. Và tại sao không mơ về việc đưa Việt Nam tham dự World Cup đầu tiên trong lịch sử chứ? Điều đó sẽ thật tuyệt vời.

Chúng tôi có nhiều giải đấu phía trước, và tôi sẽ cố gắng hết sức để thi đấu tốt, chơi hay ở câu lạc bộ, để luôn sẵn sàng giúp đội tuyển quốc gia. Cùng với Hà Nội FC, tôi cũng muốn giúp họ trở lại vị trí số 1 Việt Nam, cố gắng kết thúc mùa này theo cách tốt nhất, và mùa sau chuẩn bị thật tốt để cố gắng vô địch cùng Hà Nội. Đó là mục tiêu của tôi.