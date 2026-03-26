Báo Malaysia: Có Xuân Son, Hoàng Hên, tuyển Việt Nam nhân đôi sức mạnh

Truyền thông Malaysia nhận định tuyển Việt Nam đang “nhân đôi sức mạnh” nhờ sự bổ sung của các cầu thủ gốc Brazil, trước thềm cuộc đối đầu với Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

"Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh nhờ dàn cầu thủ gốc Brazil khi đối đầu Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Nam Định ngày 31/3", tờ báo nhận định.

Theo tờ The Star, điểm nhấn lớn nhất của tuyển Việt Nam là sự trở lại của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son cùng màn ra mắt của tân binh Đỗ Hoàng Hên. Bộ đôi này được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh tấn công cho “Những chiến binh sao vàng” ở hai cánh hoặc vị trí tiền vệ tấn công.

Đỗ Hoàng Hên có cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Bangladesh.

"Bên cạnh hai cái tên gốc Brazil, HLV Kim Sang-sik còn triệu tập nhiều cầu thủ mang dòng máu lai như thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant. Ngoài ra, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, người lần gần nhất ra sân là vào tháng 6/2023 trong trận gặp Syria, cùng Trần Đình Trọng vắng mặt từ tháng 9/2022 sau trận đấu với Singapore cũng giúp đội hình thêm chiều sâu", báo Malaysia nhận xét.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang cho thấy sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cùng lực lượng đa dạng về nguồn gốc. Điều này được báo chí Malaysia đánh giá là yếu tố giúp đội bóng “gia tăng hỏa lực” trước cuộc tái đấu với Malaysia.

Hoàng Hên vẫn là ngôi sao đẳng cấp hàng đầu V.League về kỹ năng xử lý bóng nhưng cầu thủ 32 tuổi này không còn ở đỉnh cao. Trong khi đó, Xuân Son chưa lấy lại phong độ và vóc dáng sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Cầu thủ của Nam Định cũng vừa bị đau trong buổi tập gần đây.

Sự trở lại của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son là điểm nhấn lớn của tuyển Việt Nam.

Ở lần chạm trán trước đó tại Kuala Lumpur, tuyển Việt Nam từng để thua 0-4. Tuy nhiên, kết quả sau đó đã bị hủy và đội Việt Nam được xử thắng 3-0 do đối thủ sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Hiện tại, Việt Nam đã chắc chắn đứng đầu bảng với 15 điểm sau 5 trận, qua đó giành vé dự Asian Cup 2027.

Dù vậy, trận đấu sắp tới trên sân Nam Định vẫn mang ý nghĩa danh dự và là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế. Trước khi bước vào cuộc đối đầu này, tuyển Việt Nam sẽ có màn chạy đà bằng trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy.