Đội hình Việt Nam vs Malaysia: Hoàng Hên đá chính cùng Xuân Son

(VTC News) -

Không giống trận đấu với Bangladesh, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định đặt niềm tin vào hai cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son trên hàng công ngay từ đầu. Nhiều khả năng Hoàng Hên sẽ chơi ở vị trí hỗ trợ bên phải còn Xuân Son chơi ở vị trí trung phong. Nguyễn Hai Long - lựa chọn ưa thích của nhà cầm quân người Hàn Quốc - là hộ công còn lại.

Với sự lựa chọn này, đội tuyển Việt Nam sẽ dồn toàn lực cho mặt trận tấn công đúng như tuyên bố của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn giành suất đi tiếp vì Malaysia bị phạt, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đặt mục tiêu thắng 2-0.

Đỗ Hoàng Hên đá chính cho đội tuyển Việt Nam.

Ở vị trí thủ môn, không bất ngờ khi huấn luyện vieen Kim Sang-sik lần nữa lựa chọn Nguyễn Filip dù Đặng Văn Lâm mới là người được sử dụng ở trận gặp Bangladesh. Trong những trận đấu với đối thủ mạnh, đẳng cấp của thủ môn sinh năm 1992 vẫn giúp anh nhận được sự tin tưởng.

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng đưa ra các phương án an toàn cho hàng phòng ngự khi Đỗ Duy Mạnh đá trung vệ lệch phải, Bùi Hoàng Việt Anh chơi ở trung tâm hàng thủ còn Đoàn Văn Hậu đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch trái.

Cao Pendant Quang Vinh trở lại đội hình xuất phát trong vai trò hậu vệ biên trái sở trường. Ở cánh đối diện, sự xuất hiện của Trương Tiến Anh không phải điều bất ngờ.

Trong một trận đấu mà mặt trận tấn công được ưu tiên, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải đương nhiên là bộ đôi tiền vệ trung tâm tối ưu. Bất chấp rủi ro về khâu phòng ngự, họ có thể hỗ trợ rất tốt cho các tiền đạo. Ghi đủ nhiều bàn thắng cùng một thế trận nhiều cảm xúc, đó mới là mục tiêu của đội tuyển Việt Nam.

Đội hình Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Nguyễn Filip; Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu; Trương Tiến Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Cao Pendant Quang Vinh; Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long.

Malaysia: Malaysia: Syihan Hazmi (6), Matthew Davies (2), Muhammad Ubaidullah (5, Faisal Halim (7), Stuart Uwilkin (8), Nooa Laine (15), Paulo Josue (17, Harith Haiqal (18), Nazmi Faiz (20), Dion Cools (21), Corbin Ong (22).