Đỗ Hoàng Hên ra mắt tuyển Việt Nam: Cố hết sức ghi bàn vào lưới Malaysia

Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh. Đây cũng là màn ra mắt của Đỗ Hoàng Hên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Dù không ghi bàn, cầu thủ nhập tịch 32 tuổi vẫn có những dấu ấn tích cực.

“Hôm nay đội tuyển Việt Nam thắng 3-0, tôi rất vui. Đây là trận đầu tiên, tôi không ghi bàn cũng không sao. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trận sau ghi bàn", Hoàng Hên chia sẻ. Cầu thủ mang áo số 9 thừa nhận bản thân chưa đạt phong độ tốt nhất và đặt mục tiêu cải thiện trong lần tiếp theo được trao cơ hội ra sân.

“Bangladesh là đội chạy nhiều và kiểm soát bóng tốt, nên chúng tôi cố gắng cầm bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội. Tôi rất vui vì đội tuyển Việt Nam thắng 3-0. Bản thân tôi chưa đạt 100% phong độ và vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với HLV Kim Sang-sik. Hên sẽ cố gắng hết sức để ghi bàn ở trận gặp Malaysia, nhưng quan trọng là đội tuyển Việt Nam thắng. Hên rất tự hào vì đội đã cố gắng hết sức”, tiền vệ sinh năm 1994 nói.

Dù không trực tiếp ghi bàn, Hoàng Hên vẫn góp dấu ấn trong lối chơi chung khi tích cực di chuyển, phối hợp và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Trước đối thủ Bangladesh có xu hướng kiểm soát bóng và di chuyển nhiều, tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự chủ động trong cách vận hành lối chơi.

Trong trận đấu này, HLV Kim Sang-sik gây chú ý khi chỉ sử dụng Hoàng Hên trong đội hình xuất phát, còn tiền đạo Nguyễn Xuân Son ở vị trí dự bị. Hoàng Hên đá tiền đạo trái, hỗ trợ cho Phạm Tuấn Hải đá cao nhất trên hàng công. Đá tiền đạo phải là Hai Long. Bộ ba tấn công này đều thuộc CLB Hà Nội.

Chiến thắng 3-0 không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là bước chạy đà quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia tại lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).