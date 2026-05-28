Xác định đối thủ của U20 Việt Nam tại Vòng loại U20 châu Á 2027

Đội tuyển U20 Việt Nam xác định được 3 đối thủ ở vòng loại giải U20 châu Á 2027 sau lễ bốc thăm chiều nay 28/5 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo kết quả bốc thăm, đại diện của bóng đá Việt Nam nằm ở bảng C cùng U20 Iran, U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine.

Vòng loại giải U20 châu Á 2027 có 32 đội tuyển được phân vào bốn nhóm hạt giống dựa trên thành tích ở ba kỳ giải gần nhất gồm các năm 2018, 2023 và 2025. Với việc góp mặt ở vòng chung kết năm 2018 và 2023, đồng thời đứng nhì bảng tại vòng loại năm 2025, U20 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2.

Tại bảng đấu của U20 Việt Nam, U20 Iran được xem là thử thách lớn nhất khi nằm ở nhóm hạt giống số 1 và sở hữu nền bóng đá trẻ giàu thành tích hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, U20 Triều Tiên và U20 Palestine cũng là những đối thủ khó chịu, khiến cuộc cạnh tranh suất đi tiếp được dự báo sẽ rất căng thẳng.

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi chuẩn bị tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. (Nguồn: VFF)

Ở thời điểm hiện tại, lực lượng nòng cốt của U20 Việt Nam đang được rèn giũa thông qua các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Trước mắt, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Đây được xem là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu trước khi bước ra sân chơi châu lục.

Theo thể thức, 32 đội thuộc Giai đoạn Vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung từ ngày 31/8 đến 6/9/2026. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

Một điểm đáng chú ý của giải năm nay là Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lần đầu triển khai mô hình thi đấu hai cấp độ, gồm Giai đoạn Vòng loại và Giai đoạn Phát triển. Các đội có thứ hạng cao sẽ thi đấu ở Vòng loại, trong khi 12 đội còn lại tham dự Giai đoạn Phát triển nhằm tăng thêm cơ hội cọ xát và nâng cao trình độ.

Ngoài ra, 6 đội xếp thứ tư có thành tích thấp nhất ở Giai đoạn Vòng loại sẽ phải xuống chơi tại Giai đoạn Phát triển ở mùa giải kế tiếp. Ngược lại, 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì của Giai đoạn Phát triển sẽ được thăng hạng lên Vòng loại.

Việt Nam là một trong tám quốc gia đăng cai Giai đoạn Vòng loại, cùng với Uzbekistan, Qatar, Thái Lan, Kyrgyzstan, Campuchia, Bahrain và Lào. Trong khi đó, Bhutan, Mông Cổ và Myanmar sẽ là chủ nhà của các bảng đấu thuộc Giai đoạn Phát triển.