Thể Công Viettel mua liền 2 tuyển thủ Việt Nam

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, CLB Thể Công Viettel vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ bộ đôi hậu vệ Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu từ Hải Phòng. Các điều khoản cá nhân được đôi bên thống nhất và họ bắt đầu thi đấu cho đội bóng mới kể từ mùa giải 2026/27.

Thể Công Viettel không thể có được chữ kí của Vũ Văn Thanh như dự kiến ban đầu và họ chuyển hướng sang Phạm Trung Hiếu.

Hậu vệ sinh năm 1998 cho thấy nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ ấn tượng cùng khả năng phòng ngự tốt. Anh đã thể hiện điều này qua nhiều mùa giải trong màu áo CLB Hải Phòng.

Triệu Việt Hưng nhiều lần được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Tháng 9/2023, Phạm Trung Hiếu được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Anh đá chính trong trận giao hữu gặp đội tuyển Palestine nhưng gặp chấn thương nặng chỉ sau 7 phút bóng lăn. Kể từ đó đến nay, Trung Hiếu vắng mặt trong kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Trong khi đó, Triệu Việt Hưng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ HAGL. Anh được biết đến như một tiền vệ trung tâm và phần nào thể hiện được chuyên môn ấn tượng ở đội bóng phố núi.

Nhưng khi chuyển đến CLB Hải Phòng, Triệu Việt Hưng bất ngờ được HLV Chu Đình Nghiêm xếp chơi như một hậu vệ trái. Ở vị trí mới, ngôi sao sinh năm 1997 tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nhờ tư duy chơi bóng khác biệt, kĩ thuật cá nhân tốt. Thậm chí, anh nhiều lần lên đội tuyển quốc gia với tư cách hậu vệ trái.

Khác với đồng đội Trung Hiếu, Việt Hưng được nhiều đời huấn luyện viên như Park Hang Seo, Philippe Troussier hay Kim Sang-sik quan tâm. Dù vậy, anh hiếm khi có suất đá chính và thường xuyên vắng mặt ở các giải đấu quan trọng. Trong màu áo Thể Công Viettel, Triệu Việt Hưng được kỳ vọng sẽ có thể tỏa sáng ở nhiều vị trí khác nhau.

Đối với CLB Hải Phòng, họ đang phải giải bài toàn "chảy máu lực lượng" khi HLV trưởng Chu Đình Nghiêm đã cập bến Ninh Bình, Bùi Tiến Dụng chọn Trường Tươi Đồng Nai.