(VTC News) -

Ổi là loại quả được nhiều người yêu thích bởi hương vị dễ ăn, tốt cho sức khoẻ mà giá lại bình dân. Quả ổi hàm lượng vitamin C gấp 4 lần quả cam.

Trong 100g ổi có 85g nước, 8,920g đường; 0,6g protit; 7,7g gluxit; 6g xenlulo; 291 mg kali; 5.204mcg Lycopen; 10mg canxi; 16mg photpho, ngoài ra, ổi còn nhiều khoáng chất như Ca, Mg, Fe và vitamin B,C, betacaroten.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày ăn một quả ổi?

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nếu bạn ăn một quả ổi mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời dưới đây:

Hỗ trợ cải thiện khả năng miễn dịch

Lượng vitamin C trong cơ thể thấp liên quan đến việc tăng nguy cơ nhiễm trùng và bị ốm. Ổi là cách tuyệt vời để bổ sung vitamin C, bởi ổi là một trong số các loại trái cây giàu vitamin C nhất.

Trên thực tế một trái ổi có thể cung cấp gấp đôi lượng vitamin C khuyến nghị một ngày và chứa lượng vitamin C cao gấp đôi so với việc ăn một trái cam.

Vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin C giúp cải thiện khả năng miễn dịch và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây nhiễm trùng thông thường. Ngoài ra vitamin C còn hỗ trợ ức chế các phân tử gây viêm như prostaglandin trong điều kiện tự miễn.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất lycopene, quercetin, vitamin C và polyphenol trong quả ổi hỗ trợ làm giảm các nguy cơ gây ra ung thư, nhờ chống oxy hóa mạnh cũng như trung hòa các gốc tự do.

Hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa da

Lượng vitamin C, A và chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bảo vệ da trước các vấn đề như lão hóa, làn da khỏe mạnh hơn.

Chất chống oxy hóa trong ổi bảo vệ da khỏi hình thành nếp nhăn. Tuổi già là điều chắc chắn khó tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi người, và ăn ít nhất một quả ổi mỗi ngày cũng có thể kéo dài quá trình này.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ổi có thể hỗ trợ giúp cải thiện sự cân bằng natri và kali trong cơ thể. Ngoài ra, ổi cũng có tác dụng hạ triglycerides và cholesterol xấu, hạn chế các vấn đề tim mạch.

Hỗ trợ tăng cường thị lực

Nhờ chứa lượng vitamin A lớn ăn ổi giúp bảo vệ đôi mắt và nâng cao thị lực.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Ổi có chứa nhiều axit folic giúp hỗ trợ phát triển hệ thần kinh, canxi tốt cho sự phát triển của răng và xương thai nhi.

Mỗi ngày nên ăn một quả ổi.

Hỗ trợ trị ho và cảm lạnh

Ổi có hàm lượng vitamin C và sắt rất cao so với các loại trái cây khác. Nước ép ổi rất có lợi trong việc chữa ho và cảm lạnh. Nó giúp loại bỏ chất nhầy và tốt cho đường hô hấp.

Tốt cho não

Một số loại vitamin như vitamin B3 và vitamin B6 trong ổi, giúp cải thiện lưu thông máu lên não và thư giãn các dây thần kinh... rất tốt cho não.

Giảm lượng đường huyết

Theo một số nghiên cứu, người ăn ổi có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn người không ăn. Rất nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy, chiết xuất ổi có thể làm giảm lượng đường huyết, cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết và làm giảm tình trạng kháng insulin. Vì vậy, rất tốt cho người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Mỗi ngày một quả ổi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ của bạn, tuy nhiên nên bổ sung ổi vào bữa sáng. Nếu bạn có vấn đề về dạ dày, tốt hơn hết bạn không nên ăn ổi khi bụng đói.