Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo quy định mới

Nghị định nêu rõ quy định về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hằng năm. Theo quy định mới, trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện hàng năm do Bộ Công Thương ban hành, dựa trên chi phí sản xuất, kinh doanh điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán giá bán lẻ điện bình quân theo công thức quy định.

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về việc không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và lập hồ sơ gửi Bộ để kiểm tra và giám sát.

Nếu giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên hoặc cần điều chỉnh tăng từ 2% đến dưới 5% so với mức hiện hành, EVN phải lập hồ sơ phương án giá và báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, rà soát, cho ý kiến.

Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Công Thương phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả tính toán giá điện. Sau đó, EVN quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.

Nghị định mới bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của EVN. (Ảnh: Hoàng Giám).

Ngoài việc quy định cơ chế rà soát hằng năm, Nghị định cũng áp dụng nguyên tắc tương tự đối với các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân trong năm.

Theo đó, dù không điều chỉnh hoặc điều chỉnh tăng hay giảm thì EVN đều có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra và giám sát.

Nghị định số 278 cũng sửa đổi, bổ sung quy định kiểm tra điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể, trong trường hợp mức giá này cần điều chỉnh giảm mà EVN không điều chỉnh giảm, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu Tập đoàn này điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Công Thương trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Nếu phát hiện có sai sót về kết quả tính toán giá điện do EVN lập, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu Tập đoàn này cập nhật, điều chỉnh phương án giá bán lẻ điện bình quân.

Trước ngày 30/6 hằng năm, EVN phải báo cáo Bộ Công Thương về chi phí thực tế của các khâu trong hoạt động điện lực. Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan; trường hợp cần thiết được thuê tư vấn độc lập để thẩm tra chi phí thực tế thực hiện của EVN.

Kết quả kiểm tra chi phí thực tế của các khâu trên sẽ được Bộ Công Thương công khai trên cổng thông tin điện tử. Nếu cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai sót trong kết quả tính toán giá điện, EVN phải cập nhật và điều chỉnh phương án giá trong các lần điều chỉnh tiếp theo.