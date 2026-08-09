Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM: Nhiều ngành trên 25 điểm

(VTC News) -

Chiều 9/8, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (tên gọi mới đổi từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức tuyển sinh kết hợp cho 81 ngành và chương trình đào tạo.

Mức điểm chuẩn toàn trường dao động từ 18,00 đến 26,83. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Việt) có điểm chuẩn cao nhất với 26,83 điểm.

Tiếp đến là ngành Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) với 26,42 điểm và chương trình Kỹ thuật thiết kế vi mạch (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, đào tạo bằng tiếng Việt) với 26,12 điểm.

Toàn trường có 43/61 ngành, chương trình đào tạo lấy điểm chuẩn từ 22,5 điểm trở lên.

Điểm chuẩn từng ngành của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM như sau:

Nhà trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải hoàn thành quy trình xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng mốc thời gian quy định.

Đồng thời, thí sinh chủ động theo dõi các thông báo tiếp theo trên cổng thông tin tuyển sinh chính thức của nhà trường để nắm rõ quy trình kê khai hồ sơ, thời gian nộp bản giấy và lịch làm thủ tục nhập học trực tiếp.