Đi giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên bị đâm tử vong

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) thông tin, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Tân (SN 1999) và Trần Văn Cường (SN 1989) do có hành vi liên quan đến cái chết của anh T. (SN 1995, quê Bạc Liêu).

Tân và Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, trưa 1/9, Cường đang nhậu cùng Tân tại nhà mình ở ấp 2, xã Hưng Long thì nhận được điện thoại của anh T. Sau đó, Cường và Tân hẹn gặp T. tại bãi đất trống cách nhà 100m để trực tiếp nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 12h cùng ngày, ba người gặp nhau tại địa điểm nói trên và xảy ra xô xát. Anh T. bị đâm và tử vong tại bệnh viện trong quá trình cấp cứu. Cường bỏ chạy đến quán cà phê gần chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8) lẩn trốn.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh khẩn trương vào cuộc, bắt giữ Cường và Tân chỉ trong vài giờ sau khi xảy ra sự việc.

Một vụ án tương tự cũng từng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Đầu tháng 9/2023, trong lúc tụ tập ăn nhậu, Nguyễn Quốc Cường (SN 1985, trú phường Tân An, TP Hội An) tâm sự với vợ chồng Tuấn Anh – Thụy Trang về chuyện xung đột với N.N.T. Sau đó, cả ba người rủ Đỗ Thanh Tý (SN 1979, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An) đến tìm T. để giải quyết mâu thuẫn.

Hai bên xảy ra xô xát. Đỉnh điểm, Cường dùng hung khí chém T. trọng thương.