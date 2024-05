(VTC News) -

Ngày 2/5, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An), cơ quan điều tra đang tiến hành triệu tập nhóm thanh niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn trong đêm.

Trước đó, vào khoảng 21h10 ngày 28/4, cơ quan công an nhận được tin báo tại quán game cuối đường Lê Mao (thuộc khối Tân Phúc, phường Vinh Tân, TP Vinh) có nhóm nam thanh niên (khoảng 4-5 đối tượng) có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí thô sơ.

Tang vật vụ án

Tổ công tác đặc biệt 373, Công an TP Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, tổ công tác phát hiện, bắt giữ H.B.Đ. (SN 2010, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) và N.H.T. (SN 2007, trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP Vinh) đang cầm 1 thanh đao dài khoảng 1 m.

Thấy cơ quan chức năng, các đối tượng khác đã lập tức bỏ trốn. Tổ công tác đã tiến hành tạm 2 đối tượng cùng với thanh đao về trụ sở Công an phường Vinh Tân.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nhóm nam thanh niên khác nên tụ tập, sử dụng vũ khí thô sơ để giải quyết mâu thuẫn.

Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị Công an huyện Diễn Châu tạm giữ

Tối 26/4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng huy động 100% lực lượng 3 Tổ đặc biệt 373 phối hợp với các đội công tác và Công an 2 xã Diễn Thịnh, Diễn Trung tổ chức vây bắt thành công 9 đối tượng gây rối trật tự tại tuyến đường ven biển.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 4 xe máy, 1 dao phóng lợn, 2 kiếm tự chế, 1 gậy ba khúc, 1 xốc ba răng...

Nhóm đối tượng này thường xuyên tụ tập, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, bốc đầu và rượt đuổi những người đi đường.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng Đ.Đ.T. (SN 2007, trú tại xã Diễn Thịnh); N.V.T. (SN 2007, trú tại xã Diễn Trung); Đ.A.T. (SN 2007) và H.M.H. (SN 2008), đều trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.